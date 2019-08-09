52-летняя Сальма Хайек полностью обнаженной плескалась в воде

Мексикано-американская актриса 52-летняя Сальма Хайек показала сексуальную фигуру в купальнике.
Кроме соблазнительных снимков, звезда опубликовала в Instagram видео, на котором плещется полностью обнаженной в воде.
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Актриса позировала на фото в бордовом и черном купальниках, которые эффектно подчеркивали пышные грудь и подтянутую фигуру Сальмы.
Фолловеры засыпали звезду комплиментами по поводу ее возраста и фигуры.
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Недавно актриса 52-летняя Сальма Хайек появилась на обложке глянцевого издания Town & Country. В откровенном интервью она рассказала о личной жизни, пластические операции и расизм.
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