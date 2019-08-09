52-летняя Сальма Хайек полностью обнаженной плескалась в воде

Фото: @salmahayek

Мексикано-американская актриса 52-летняя Сальма Хайек показала сексуальную фигуру в купальнике.

Кроме соблазнительных снимков, звезда опубликовала в Instagram видео, на котором плещется полностью обнаженной в воде.

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Актриса позировала на фото в бордовом и черном купальниках, которые эффектно подчеркивали пышные грудь и подтянутую фигуру Сальмы.

Фолловеры засыпали звезду комплиментами по поводу ее возраста и фигуры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 6 Авг 2019 в 9:06 PDT

Недавно актриса 52-летняя Сальма Хайек появилась на обложке глянцевого издания Town & Country. В откровенном интервью она рассказала о личной жизни, пластические операции и расизм.