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пятница, 09 августа 2019 15:10

52-летняя Сальма Хайек полностью обнаженной плескалась в воде
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52-летняя Сальма Хайек показала стройную фигуру на отдыхе
Фото: @salmahayek
52-летняя Сальма Хайек показала стройную фигуру на отдыхе
52-летняя Сальма Хайек показала стройную фигуру на отдыхе
52-летняя Сальма Хайек показала стройную фигуру на отдыхе
52-летняя Сальма Хайек показала стройную фигуру на отдыхе

Мексикано-американская актриса 52-летняя Сальма Хайек показала сексуальную фигуру в купальнике.

Кроме соблазнительных снимков, звезда опубликовала в Instagram видео, на котором плещется полностью обнаженной в воде.

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Актриса позировала на фото в бордовом и черном купальниках, которые эффектно подчеркивали пышные грудь и подтянутую фигуру Сальмы.

Фолловеры засыпали звезду комплиментами по поводу ее возраста и фигуры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Недавно актриса 52-летняя Сальма Хайек появилась на обложке глянцевого издания Town & Country. В откровенном интервью она рассказала о личной жизни, пластические операции и расизм.

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