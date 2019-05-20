52-летняя Холли Берри засветила грудь в кожаном комбинезоне

Фото: dailymail.co.uk

Голливудская актриса 52-летняя Холли Берри ошеломила сексуальным образом на премьере фильма "Джон Уик 3: Парабеллум" в Лос-Анджелесе. Поклонники были в восторге от новой прически знаменитости. На затылке Берри оставила короткие волосы и выбрила волну.

Автор: dailymail.co.uk Холли Берри ошеломила сексуальным образом на премьере фильма "Джон Уик 3: Парабеллум"

На красную дорожку актриса вышла в кожаном комбинезоне, который продемонстрировал ее стройные ноги. В раскрытом декольте было видно бюст знаменитости.

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Наряд Берри дополнила черными босоножками на высоких каблуках.

В новой части "Джона Уика" актриса сыграла киллера Софию, которая приходит на помощь главному герою. Роль Джона Уика, как и в предыдущих частях, исполнил 54-летний Киану Ривз.

Американская супермодель Тайра Бэнкс показала располнелую фигуру в откровенной фотосессии для мужского глянца Sports Illustrated. Сексуальные снимки знаменитости разместила в Instagram.