52-летняя Элизабет Хёрли в откровенном купальнике заставила сына краснеть

Фото: Социальные сети

Актриса Элизабет Хёрли снова заставила краснеть своего сына Дэмиена, запостив очередное откровенное фото.

На этот раз красавица позировала в красном купальнике, демонстрируя роскошное тело на пляже.

Ранее уже появлялась информация о том, что друзья смеются над Дэмиэном из-за сексуальных фото его матери.

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52-летняя Элизабет Хёрли не печалится этим фактом и постит фотографии в бикини, прозрачной одежде, и при случае сама делает фотографии с сыном в откровенном образе.

"Дэмиен краснеет перед друзьями, - рассказывает источник из окружения звезды, - он в том возрасте, когда все, что делает его мать - унизительно и он не понимает, почему она не прикроется больше. Лиз гордится своим видом и говорит, что ничего зазорного в этом нет, если женщина в ее возрасте чувствует себя сексуально ".

Источник уверяет, что Элизабет Хёрли шутит, что облачится, как монахиня на встречах с родителями его друзей, если он не перестанет плакаться.

Ранее Херли сама рассказывала, что когда ездит на курорты, просит сына делать фото, на которых позирует в бикини. "Я прошу Дэмиена делать фото, но есть друзья, которых я заставляю делать тоже. Когда мы вместе с сыном на отдыхе, он фотографирует меня, у него хорошо получается, он изучает фотографию, это удивительно", - говорит актриса и дизайнер купальников, в которых на фото часто позирует.