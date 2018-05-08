50-летняя Памела Андерсон в купальнике похвасталась отличной фигурой

Актриса и модель Памела Андерсон сопровождает в туре House Of Mystery немецкого иллюзиониста Ханса Клока. Красавица выступает в качестве его ассистентки.

Недавно звезда спасателей "Малибу" засветилась на немецком телевидении, когда у Ганса Клока брали интервью.

Памела нарядилась в купальник и чулки, которые эффектно демонстрировали ее фигуру.

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Памела отправилась в тур с Гансом Клоком с декабря прошлого года и выступила в Германии.

Ранее в своем интервью Памела рассказала о теплых отношениях с Путиным и дружбе с Джулианом Ассанджем. Сейчас звезда встречается с французским футболистом.