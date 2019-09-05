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четверг, 05 сентября 2019 22:45

50-летняя Дженнифер Лопес рассказала о своей старости
5

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Дженнифер Лопес начала актерскую карьеру в 1991 году
Фото: Instagram
Дженнифер Лопес начала актерскую карьеру в 1991 году
Дженнифер Лопес начала актерскую карьеру в 1991 году
Дженнифер Лопес начала актерскую карьеру в 1991 году
Дженнифер Лопес начала актерскую карьеру в 1991 году

Американская певица и актриса 50-летняя Дженнифер Лопес снялась для обложки глянцевого издания ES magazine. В интервью знаменитость рассказала о своем отношении к возрасту и карьере женщины в развлекательном бизнесе.

Лопес отметила, что в 50 лет чувствует себя лучше, чем раньше. Она пережила много положительных изменений с тех пор, как появилась на сцене в 1990-х.

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"Считается, что в 50 женщина уже может завершать свою карьеру. Однако это не так. С каждым годом я чувствую, как совершенствуюсь", - говорит Дженнифер.

Автор: ES magazine
  Дженнифер Лопес начала актерскую карьеру в 1991 году
Дженнифер Лопес начала актерскую карьеру в 1991 году

Дженнифер Лопес начала актерскую карьеру в 1991 году, сыграв в фильме "Живой цвет". Однако известной стала позже, после главной роли в картине "Селена". Сегодня звезда является одной из самых дорогих актрис в Голливуде.

Вскоре на экраны выйдет фильм "Стриптизерши", в которой Лопес сыграла одну из главных ролей. Сюжет картины рассказывает о нескольких стриптизерш, которые лишились сбережений после финансового кризиса 2007-2008 годов. Рамона Вега, опытная стриптизерша, и Дестини Дороти, мать одиночка, задумали аферу с привлечением состоятельных клиентов для приватных танцев с Уолл-стрит.

Daily Mail
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