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четверг, 21 ноября 2019 08:49

46-летняя Хайди Клум показала роскошную фигуру без одежды

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46-летняя Хайди Клум показала роскошную фигуру без одежды
Модель Хайди Клум

Немецкая супермодель Хайди Клум показала роскошную фигуру.

На своей странице в Instagram она опубликовала фото, на котором позирует в одних брюках, стоя спиной к объективу.

46-летняя модель в очередной раз доказала, что здоровый образ жизни и занятия спортом помогают оставаться в отличной форме в любом возрасте. На фото Хайди в компании стилиста Роба Зангарди позировала в узких джинсах и босоножках с принтом, а на верхней части тела одежды не было и вовсе.

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Mule or Pump @robzangardi ????? 😛 #fittings

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

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Немецкая модель Хайди Клум беременна от младшего на 16 лет гитариста немецкой группы "Токио готел" Тома Каулитца. От двух предыдущих отношений у нее четверо детей.

Про роман стало известно прошлой весной. Они вместе посещали светские мероприятия, выкладывали совместные фото в социальных сетях. В декабре модель опубликовала в "Инстаграм" фото кольца на безымянном пальце. Подписала: "Я сказала "да".

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