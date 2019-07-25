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четверг, 25 июля 2019 19:45

44-летний Леонардо Ди Каприо планирует жениться на 22-летней модели
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Леонардо Ди Каприо готов жениться на Камиле Морроне
Фото: www.cosmo.ru
Леонардо Ди Каприо готов жениться на Камиле Морроне
Леонардо Ди Каприо готов жениться на Камиле Морроне
Леонардо Ди Каприо готов жениться на Камиле Морроне
Леонардо Ди Каприо готов жениться на Камиле Морроне

Голливудский актер 44-летний Леонардо Ди Каприо и 22-летняя модель Камила Морроне собираются официально оформить отношения.

По словам инсайдера, знаменитость "созрел" для брака, сообщило издание People.

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Анонимный источник заявил, что пара очень счастлива вместе, несмотря на большую разницу в возрасте.

"Их отношения кажутся действительно серьезными. Это точно не обычный роман. Камила проводит много времени в его доме. Лео даже познакомил ее со своими родителями", - прокомментировал инсайдер.

Впервые Леонардо Ди Каприо и Камилу Морроне увидели вместе в январе 2018 года на курорте в Аспене, после чего папарацци ловили пару в разных уголках мира. Влюбленные даже вместе приезжали на Каннский фестиваль.

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