44-летний Леонардо Ди Каприо планирует жениться на 22-летней модели

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Голливудский актер 44-летний Леонардо Ди Каприо и 22-летняя модель Камила Морроне собираются официально оформить отношения.

По словам инсайдера, знаменитость "созрел" для брака, сообщило издание People.

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Анонимный источник заявил, что пара очень счастлива вместе, несмотря на большую разницу в возрасте.

"Их отношения кажутся действительно серьезными. Это точно не обычный роман. Камила проводит много времени в его доме. Лео даже познакомил ее со своими родителями", - прокомментировал инсайдер.

Впервые Леонардо Ди Каприо и Камилу Морроне увидели вместе в январе 2018 года на курорте в Аспене, после чего папарацци ловили пару в разных уголках мира. Влюбленные даже вместе приезжали на Каннский фестиваль.