25-летняя модель очаровала откровенными фотографиями

Фото: instagram.com/demirose

Британская модель 25-летняя Деми Роуз в очередной раз поразила подписчиков сексуальными фото в своем Instagram.

На последней серии снимков звезда позирует в сине-черном мини-бикини. Волосы собрала в пучок, а в руках держит красный веер.

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"Выбирайте своего персонажа", - написала модель в своем Instagram.

Модель 28-летняя Нина Агдал поражает поклонников откровенными фото. В своем Instagram датская манекенщица опубликовала сексуальные снимки.