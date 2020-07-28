19-летняя внучка Софии Ротару в купальнике обольщала сексуальными изгибами

Модель 19-летняя София Евдокименко показала роскошную фигуру в купальнике. Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Внучка певицы Софии Ротару, модель 19-летняя София Евдокименко порадовала своих поклонников новым соблазнительным видео.

Она разместила в в Instagram видео, снятое на закате во время отдыха в Турции. В ролике София в белом купальнике на шнуровке и накидке эротично позирует в воде и сидя на большом камне, демонстрируя узкую талию и стройные ноги.

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"Хорошие чувства", - подписала видео София.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SOFIA EVE (@iamsofiaeve) 24 Июл 2020 в 11:29 PDT

Поклонники засыпали ее комплиментами.

"Красивая девочка", "Очень классно, атмосферно, спокойно", "У тебя очень красивая фигура", "Вау, очень красиво получилось. Ты супер!", "Очень классное видео", - пишут в комментариях.

София Евдокименко участвует в неделях моды, сотрудничает с различными брендами, в частности с украинским брендом своей крестной Лилии Пустовит - Poustovit. В 2017 году Соню Евдокименко признали лучшей моделью Mercedes-Benz Fashion Week в Киеве и дали девушке награду.