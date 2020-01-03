15 участниц "Мисс Вселенная" показались без макияжа

15 участниц конкурса "Мисс Вселенная" показали, как выглядит без косметики.

Фото девушки публиковали в Instagram.

В своих аккаунтах девушки опубликовали как идеальные фото со сцены конкурса, так и природные. Поэтому появилась возможность их сравнить.

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Зарубежные знаменитости часто запускают тренды, которые расходятся сетями очень быстро. Однако некоторые идеи приживаются и получаются новое дыхание.

В прошлом году "под елочку" модель Кендалл Дженнер сфотографировалась в розовом бикини среди снега. В руках она держала чашку, а голову прикрыла теплой шапкой. Идею для позирования переняла ее сестра Кортни Кардашьян. Самая старшая в семействе добавила еще лижку куртку.