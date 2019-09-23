10 раз, когда Дженнифер Лопес была на красной дорожке почти голой

Танцовщица, актриса и певица Дженнифер Лопес, успешно сделала откровенные наряды синонимом собственного стиля.

Лопес знает, как преподнести свою фигуру самым эффектным образом, не обнажая ни миллиметром больше, чем нужно — и именно поэтому ее сексуальные наряды нельзя назвать ни вульгарными, ни пошлыми, ни неуместными.

Лопес очень тщательно следит за собой, она застраховала свое тело на один миллиард долларов, и стала обладательницей лучшей фигуры по версии глянцевого издания "Us Weekly". 50-летняя звезда доказала, что возраст – это лишь цифра, которая ни о чем не говорит. Знаменитость утверждает, что главный секрет ее красоты - это любовь к себе и непрерывная работа над своим телом.

С чего все началось?

Очевидно, с вручения "Грэмми" в 2000 году и знаменитого "платья-джунгли" от дизайнера Донателлы Версаче. "Это платье — невесомая вещица, сделанная всего из нескольких кусочков ткани, — говорила о нем дизайнер. — Дженнифер выглядела невероятно, невероятно сексуально, и ее появление вызвало просто сумасшедшую реакцию. Она, конечно, фантастически сексуальная женщина, и я думаю, что наше платье подчеркнуло этот эффект. Оно не оставило сомнений, что она действительно гордится своей чувственностью".

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