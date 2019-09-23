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вторник, 24 сентября 2019 01:35

10 раз, когда Дженнифер Лопес была на красной дорожке почти голой
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Танцовщица, актриса и певица Дженнифер Лопес, успешно сделала откровенные наряды синонимом собственного стиля.

Лопес знает, как преподнести свою фигуру самым эффектным образом, не обнажая ни миллиметром больше, чем нужно — и именно поэтому ее сексуальные наряды нельзя назвать ни вульгарными, ни пошлыми, ни неуместными.

Лопес очень тщательно следит за собой, она застраховала свое тело на один миллиард долларов, и стала обладательницей лучшей фигуры по версии глянцевого издания "Us Weekly". 50-летняя звезда доказала, что возраст – это лишь цифра, которая ни о чем не говорит. Знаменитость утверждает, что главный секрет ее красоты - это любовь к себе и непрерывная работа над своим телом.

С чего все началось?

Очевидно, с вручения "Грэмми" в 2000 году и знаменитого "платья-джунгли" от дизайнера Донателлы Версаче. "Это платье — невесомая вещица, сделанная всего из нескольких кусочков ткани, — говорила о нем дизайнер. — Дженнифер выглядела невероятно, невероятно сексуально, и ее появление вызвало просто сумасшедшую реакцию. Она, конечно, фантастически сексуальная женщина, и я думаю, что наше платье подчеркнуло этот эффект. Оно не оставило сомнений, что она действительно гордится своей чувственностью".

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Дженнифер Лопес в культовом платье на премии Grammy 2000
Дженнифер Лопес обожает прозрачные «чехлы», усыпанные сияющими кристаллами. Таким, например, был ее сценический наряд на премии American Music Awards в 2011 году. Пресса тогда шутила, что Джей Ло выпустила на волю «внутреннюю Бритни Спирс», намекая на наряд певицы из клипа Toxic.
Сюда же можно отнести «голое» платье от Atelier Versace на Met Gala 2015.
Met Gala 2015.
Или платье от Zuhair Murad, в котором Джен появилась на официальной афтепати «Оскара» в 2015 году — вечеринке журнала Vanity Fair. Блестящий во всех смыслах наряд Лопес дополнила белоснежной шубой.

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