10 горячих фото победителя Евровидения-2021

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Недавно состоялся песенный конкурс Евровидение 2021 в Роттердаме, где победила итальянская рок-группа Måneskin. Солист Дамиано Давид пленил девушек своей харизмой и задором.

Молодой рокер Дамиано Давид с 15 лет занимается музыкой и участвовал в вокальном шоу "X-фактор". Сначала певец хотел заниматься поп-музыкой, но однажды попытался сыграть рок и влюбился в этот стиль.

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Все участники Måneskin учились в Римском лицее и являются одноклассниками. Название Måneskin в переводе с датского языка - "лунный свет".

Во время конкурса вокалиста обвинили в том, что он употребляет наркотики. Дамиано опроверг эти слухи, публично сделав быстрый тест.

На страницу Дамиано Давида в Instagram подписаны 2,6 млн пользователей. Тысячи поклонниц претендуют на сердце молодого рокера, но Давид признался, что встречается с моделью Джорджией Солери.

Måneskin, который был фаворитом на победу в конкурсе, получил первое место с песней Zitti e buoni. Организаторы Евровидения заявили, что солист группы-победителя пройдет добровольный тест на употребление наркотиков. Дамиано Давид изначально отрицал распространенные в сети предположения о том, что он нюхал кокаин во время трансляции.