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пятница, 28 мая 2021 16:30

10 горячих фото победителя Евровидения-2021
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Дамиано Давид получил миллионную аудиторию поклонниц
Фото: Instagram/ykaaar
Дамиано Давид получил миллионную аудиторию поклонниц
Дамиано Давид получил миллионную аудиторию поклонниц
Дамиано Давид получил миллионную аудиторию поклонниц
Дамиано Давид получил миллионную аудиторию поклонниц

Недавно состоялся песенный конкурс Евровидение 2021 в Роттердаме, где победила итальянская рок-группа Måneskin. Солист Дамиано Давид пленил девушек своей харизмой и задором.

Молодой рокер Дамиано Давид с 15 лет занимается музыкой и участвовал в вокальном шоу "X-фактор". Сначала певец хотел заниматься поп-музыкой, но однажды попытался сыграть рок и влюбился в этот стиль.

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Все участники Måneskin учились в Римском лицее и являются одноклассниками. Название Måneskin в переводе с датского языка - "лунный свет".

Во время конкурса вокалиста обвинили в том, что он употребляет наркотики. Дамиано опроверг эти слухи, публично сделав быстрый тест.

На страницу Дамиано Давида в Instagram подписаны 2,6 млн пользователей. Тысячи поклонниц претендуют на сердце молодого рокера, но Давид признался, что встречается с моделью Джорджией Солери.

Måneskin, который был фаворитом на победу в конкурсе, получил первое место с песней Zitti e buoni. Организаторы Евровидения заявили, что солист группы-победителя пройдет добровольный тест на употребление наркотиков. Дамиано Давид изначально отрицал распространенные в сети предположения о том, что он нюхал кокаин во время трансляции.

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