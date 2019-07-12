Какой педикюр сделать летом 2019

В этом сезоне в моде белый педикюр в сочетании с минимализмом.
Минимализм всегда актуален, особенно белый.
Пышный узор придаст элегантности и женственности.
Стоит обратить внимание, что для выполнения педикюра можно выбрать и молочный, бледно-розовый, светло-серый или просто классически белый цвет. Очень часто этот цвет используют как акцент элемента, рассказывает telegraf.com.ua.
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В 2019 при выборе сочетания цветов для белого педикюр лучше обратить внимание на: кофейный, красный, розовый, лиловый, холодный пудровый, мятный, голубой, желтый и персиковый цвет.
Специалисты советуют экспериментировать с сочетанием различных видов дизайна, и не бояться заключительного эффекта, ведь он наверняка поучится непревзойденным.
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