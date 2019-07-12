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суббота, 13 июля 2019 05:28

Какой педикюр сделать летом 2019
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Минимализм всегда актуальный, особенно белый, ведь это уже классика
Фото: telegraf.com.ua.
Минимализм всегда актуальный, особенно белый, ведь это уже классика
Минимализм всегда актуальный, особенно белый, ведь это уже классика
Минимализм всегда актуальный, особенно белый, ведь это уже классика
Минимализм всегда актуальный, особенно белый, ведь это уже классика

В этом сезоне в моде белый педикюр в сочетании с минимализмом.

Минимализм всегда актуален, особенно белый.

Пышный узор придаст элегантности и женственности.

Стоит обратить внимание, что для выполнения педикюра можно выбрать и молочный, бледно-розовый, светло-серый или просто классически белый цвет. Очень часто этот цвет используют как акцент элемента, рассказывает telegraf.com.ua.

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В 2019 при выборе сочетания цветов для белого педикюр лучше обратить внимание на: кофейный, красный, розовый, лиловый, холодный пудровый, мятный, голубой, желтый и персиковый цвет.

Специалисты советуют экспериментировать с сочетанием различных видов дизайна, и не бояться заключительного эффекта, ведь он наверняка поучится непревзойденным.

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