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пятница, 07 мая 2021 13:01

Как привести в порядок пятки перед летом в домашних условиях

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Как привести в порядок пятки перед летом в домашних условиях
За пятками ног можно ухаживать в домашних условиях. Фото: pixabay

Перед летним сезоном одним из хлопот является то, как привести в порядок пятки.

Существуют способы сделать это без похода в салон, рассказала нутрициолог Яна Фокси в Instagram.

По ее словам, избавиться отшелушивания кожи в этой области наиболее эффективно кислотами. Подойдет молочная кислота, или салициловая. Удобно, когда такие компоненты содержит крем, тогда он глубже попадает в кожу.

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Чтобы отшелушить пятки срочно, можно набрать в тазик воду, летом - комнатной температуры, зимой - теплую, добавить туда немного эфирного масла. Отмочить ноги минут 10-15. Тогда можно нанести сахарный скраб и смыть. После всего - крем.

"Кремы для ног - не первая необходимость. Для смягчения пяток можно использовать кремы с mineral oil / petrolatum / vaseline (минеральным маслом). Можно туда же капнуть масло. Но если хочется чего-то более эффективного, стоит обратить внимание на компонент urea (мочевина). Мочевина - лучший смягчающий компонент ever. Кстати, она очень эффективна при экземе и гиперкератозе (гусиной коже) ", - рассказала косметолог.

Она рекомендует использовать любые кремы для тела, в которых эмоленты - масло ши, масло жожоба для постепенного смягчения пяток. Можно просто добавлять масла в кремы для тела.

"Лучшее смягчения происходит в условиях" парникового эффекта ". Для этого после нанесения ухода просто наденьте хлопчатобумажные носки. Они помогут удержать влагу", - сказала експерт.

Для здорового вида кожи нужно правильно питаться. Стоит съесть что-то не то и можно сразу заметить прыщ. Необходимо в первую очередь сбалансировать питание, исключив из рациона продукты, которые вредят коже.

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