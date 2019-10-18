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воскресенье, 20 октября 2019 05:28

Как достичь блеска волос в домашних условиях

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Как достичь блеска волос в домашних условиях
Современная красота требует много сил

Для того, чтобы достичь эффекта блестящих волос, нужно правильно мыть голову, использовать маски и несмываемые средства.

Шампуни и кондиционеры следует использовать с кератином и маслами.

Полезно использовать средства с биотином - витамин, использование которого придает волосам здоровый блеск, предотвращает выпадение и имеет оздоровительное действие.

Чтобы иметь крепкое волос используйте маски с аминокислотами.

Необходимо делать эту процедуру несколько раз в неделю.

Существует много средства, которые не нужно смывать. Это всевозможные эликсиры и масла на основе кератина, растительных экстрактов и комплекса витаминов.

Если использовать протеины и жидкий шелк на влажные волосы можно сделать гладкую поверхность волос, рассказывает ukr.media.

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После чего можно использовать спрей с глосс-эффектом, а кончики обработать маслами.

Если предпочитаете окраске необходимо делать бесцветное тонировки.

Существуют также процедуры батоксы, экранирование и буффант.

Здоровье, сила и красота волос зависят от здоровья нашего организма в целом, а также от питания и ежедневного употребления 1,5-2 литра чистой воды, на это нужно обратить внимание в первую очередь.

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