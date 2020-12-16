Выпустили последний автомобиль Ford Ranger

16 декабря 2011 года с конвейера завода Ford Motor Co в американском штате Миннесота сошел последний автомобиль Ford Ranger.

Компактный пикап Ford Ranger имеет сходство с внедорожниками. Автомобиль существует в комплектации XL, XLT, Limited и Wildtrak.

Автомобиль для европейского и азиатского рынков запустили в производство в 1998 году на заводе в Таиланде. Ranger был перелицованной копией пикапа Mazda серии B.

Машину оснащали 2,5-литровым турбодизелем мощностью 118 л.с. или 2,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 121 л.с. В 2002 году Ford Ranger модернизировали.

Фото: wroom.ru

Второе поколение пикапа выпускали с 2006 по 2011 года. В 2009 году провели рестайлинг модели. Производитель предлагал версии с полуторными и двойными кабинами, 2,5-литровым турбодизелем мощностью 143 л.с. и только с полным приводом.

Третье поколение "Рейнджера" разработал австралийский филиал компании Ford в 2011 году. Автомобиль получил турбодизели объемом 2,2 литра мощностью 125-160 л.с. и 3,2 литра мощностью 200 л.с.

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В 2015 году пикап модернизировали: изменился дизайн авто и его интерьер, в салоне появились новые панели приборов и мультимедийная система, расширился список опций.

За свою 29-летнюю историю производства, Ford выпускал Ranger на трех разных заводах Северной Америки. Позже автомобиль стал самым продаваемым компактным пикапом в США с 1987 по 2004 годы.

В этом году компании Ford и Volkswagen заключили соглашение о сотрудничестве, в частности совместной разработке пикапов. Техническим донором для нового Amarok станет модель Ranger.