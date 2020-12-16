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среда, 16 декабря 2020 14:10

Выпустили последний автомобиль Ford Ranger
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16 декабря 2011 года с конвейера завода Ford Motor Co в американском штате Миннесота сошел последний автомобиль Ford Ranger.

Компактный пикап Ford Ranger имеет сходство с внедорожниками. Автомобиль существует в комплектации XL, XLT, Limited и Wildtrak.

Автомобиль для европейского и азиатского рынков запустили в производство в 1998 году на заводе в Таиланде. Ranger был перелицованной копией пикапа Mazda серии B.

Машину оснащали 2,5-литровым турбодизелем мощностью 118 л.с. или 2,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 121 л.с. В 2002 году Ford Ranger модернизировали.

Компания Ford Motor Co прекратила выпуск пикапа Ranger
Фото: wroom.ru
Компания Ford Motor Co прекратила выпуск пикапа Ranger
Компания Ford Motor Co прекратила выпуск пикапа Ranger
Компания Ford Motor Co прекратила выпуск пикапа Ranger
Компания Ford Motor Co прекратила выпуск пикапа Ranger

Второе поколение пикапа выпускали с 2006 по 2011 года. В 2009 году провели рестайлинг модели. Производитель предлагал версии с полуторными и двойными кабинами, 2,5-литровым турбодизелем мощностью 143 л.с. и только с полным приводом.

Третье поколение "Рейнджера" разработал австралийский филиал компании Ford в 2011 году. Автомобиль получил турбодизели объемом 2,2 литра мощностью 125-160 л.с. и 3,2 литра мощностью 200 л.с.

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В 2015 году пикап модернизировали: изменился дизайн авто и его интерьер, в салоне появились новые панели приборов и мультимедийная система, расширился список опций.

За свою 29-летнюю историю производства, Ford выпускал Ranger на трех разных заводах Северной Америки. Позже автомобиль стал самым продаваемым компактным пикапом в США с 1987 по 2004 годы.

В этом году компании Ford и Volkswagen заключили соглашение о сотрудничестве, в частности совместной разработке пикапов. Техническим донором для нового Amarok станет модель Ranger.

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Дата
16
декабря

Выпустили последний автомобиль Ford Ranger

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