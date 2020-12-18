Впервые установили рекорд скорости на электромобиле

18 декабря 1898 года французский автогонщик граф Гастон де Шасслу-Лоба установил первый официально зарегистрированный абсолютный рекорд скорости — 63,13 км/ч. На электромобиле конструкции Шарля Жанто гонщик преодолел дистанцию ​​1 км за 57 с.

Автор: peoplelife.ru Гастон де Шасслу-Лоба побил рекорд скорости на электромобиле

Шасслу-Лоба родился во французской аристократической семье. Одним из его предков был наполеоновский генерал Франсуа де Шасслу-Лоба.

Автор: peoplelife.ru Гастон де Шасслу-Лоба побил рекорд скорости на электромобиле

Автогонщик установил рекорд в рамках соревнований, которые организовал французский журнал La France Automobile.

17 января 1899 года Гастон улучшил свой рекорд. Он достиг скорости 66,65 км/ч в соревнованиях по гонщиком Камилем Женатци. Через 10 дней Женатци побил новый рекорд скорости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Названы самые популярные в мире цвета автомобилей

Автор: peoplelife.ru Гастон де Шасслу-Лоба побил рекорд скорости на электромобиле

Но 4 марта 1899 года Шасслу-Лоба таки вернул себе звание рекордсмена, достигнув скорости 92,69 км/ч. Последнюю точку в этом соревновании поставил Женатци. 29 апреля 1899-го на электромобиле La Jamais Contente впервые преодолел рубеж 100 км/ч. Этот рекорд продержался 3 года.

Англичанин Энди Грин 15 октября 1997 года на реактивном автомобиле Thrust SSC достиг наивысшей скорости в мире — 1230 км/ч.