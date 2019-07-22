В Украине на всех заправках установят електрочарджеры?

В Украине планируют обязать автозаправки обязательно устанавливать зарядки для электрокаров. Фото: из открытых источников

В Украине планируют обязать автозаправки обязательно устанавливать зарядки для электрокаров.

Нововвдення могут внести в действующие государственне строительные нормы. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

Чиновник говорит, что в Украине и мире растет количество электромобилей, поэтому нововведения просто необходимы для комфортных поездок владельцев таких транспортных средств.

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Если стандарт будет принят, то на новых и реконструированных АЗС обязательно будут проектировать зарядные станции.

Парцхаладзе сообщил, что важные сдвиги в этом направлении уже были реализованы. С 1 июля вступили в силу нормы, согласно которым 5% машиномест новых или реконструированных паркингов должны обустраивать зарядками для электрокаров. Об этом сообщили на tsn.ua.

За парковку на местах для электрокаров будут наказывать.