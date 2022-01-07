В Украине изменилась стоимость оформления автомобиля

В связи с увеличением в Украине прожиточного минимума выросла стоимость первоначальной регистрации автомобилей. Фото: ua.news

С 1 января в Украине выросли объемы сбора на обязательное государственное пенсионное страхование во время первой регистрации легкового автомобиля.

Цена выросла в связи с изменением размера прожиточного минимума. Об этом сообщает Главный сервисный центр Министерства внутренних дел.

Прожиточный минимум для трудоспособных украинцев повысился на 88 грн. и составляет 2481 грн.

Если цена на авто не превышает 165 размеров прожиточного минимума (409365 грн), то сбор составляет 3%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году

Если стоимость авто составляет от 165 до 290 размеров прожиточного минимума (409 365 – 719 490 грн), то размер сбора возрастет до 4%.

Если стоимость автомобиля превышает 290 размеров прожиточного минимума (более 719 490 грн) – придется выплатить 5% суммы. Сумма указана без учета НДС.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подал в Кабмин проект постановления об изменении правил дорожного движения. Изменения будут касаться сезонных шин и использования фар. В документе речь идет о летних шинах, зимних и всесезонных. В МВД предлагают ввести запрет на использование транспорта, если с 1 октября по 31 марта водитель эксплуатирует летние шины.