В Украине изменилась стоимость оформления автомобиля

 
Ексклюзивы
1/5
"Ці коліднички, шо си зібрали, їх дідьо й мама чисно навчали" - как в Криворовне исполняют уникальные гуцульские колядки: яркие видео и фото
"Ці коліднички, шо си зібрали, їх дідьо й мама чисно навчали" - как в Криворовне исполняют уникальные гуцульские колядки: яркие видео и фото
Просмотров: 639
Зеленский сделал хайп, теперь будет хайповать Порошенко - политтехнолог
Зеленский сделал хайп, теперь будет хайповать Порошенко - политтехнолог
1 Просмотров: 1971
Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю
Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю
1 Просмотров: 2628
"Наследники получают 200–600 тысяч долларов" - Омельянчук
"Наследники получают 200–600 тысяч долларов" - Омельянчук
Просмотров: 1080
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Просмотров: 513
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
Просмотров: 5634
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
Просмотров: 7155
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Просмотров: 1296
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 10926
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
1 Просмотров: 1008
Фото
Все фото
3
7
7
25
4
В Англии нашли необычную свалку с десятками Гелендвагенов
В Англии нашли необычную свалку с десятками Гелендвагенов
Показали легендарную модель Porsche
Показали легендарную модель Porsche
Украина впервые передала прокуратуре ФРГ элитные авто преступников
Украина впервые передала прокуратуре ФРГ элитные авто преступников
Проходит метровый брод и имеет 240 &quot;лошадей&quot; под капотом – как едет новый Land Rover Defender
Проходит метровый брод и имеет 240 "лошадей" под капотом – как едет новый Land Rover Defender
На дорогах заработают мобильные станции автодиагностики
На дорогах заработают мобильные станции автодиагностики
Видео
Все видео
В Харькове мужчина голыми руками спасал транспорт от падения: курьезное видео
В Харькове мужчина голыми руками спасал транспорт от падения: курьезное видео
Дед в 82 года на суперкаре Ferrari врезался в витрину магазина
Дед в 82 года на суперкаре Ferrari врезался в витрину магазина
Впервые в мире: украинец смастерил из "Запорожца" дом на колесах
Впервые в мире: украинец смастерил из "Запорожца" дом на колесах
Беспилотная Tesla проехалась по Киеву с нелегальным программным обеспечением
Беспилотная Tesla проехалась по Киеву с нелегальным программным обеспечением
"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт
"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 3618
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3393
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 1989
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3213
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1674
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 171
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
пятница, 07 января 2022 15:47

В Украине изменилась стоимость оформления автомобиля

  Комментировать
В Украине изменилась стоимость оформления автомобиля
В связи с увеличением в Украине прожиточного минимума выросла стоимость первоначальной регистрации автомобилей. Фото: ua.news

С 1 января в Украине выросли объемы сбора на обязательное государственное пенсионное страхование во время первой регистрации легкового автомобиля.

Цена выросла в связи с изменением размера прожиточного минимума. Об этом сообщает Главный сервисный центр Министерства внутренних дел.

Прожиточный минимум для трудоспособных украинцев повысился на 88 грн. и составляет 2481 грн.
Если цена на авто не превышает 165 размеров прожиточного минимума (409365 грн), то сбор составляет 3%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году

Если стоимость авто составляет от 165 до 290 размеров прожиточного минимума (409 365 – 719 490 грн), то размер сбора возрастет до 4%.

Если стоимость автомобиля превышает 290 размеров прожиточного минимума (более 719 490 грн) – придется выплатить 5% суммы. Сумма указана без учета НДС.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подал в Кабмин проект постановления об изменении правил дорожного движения. Изменения будут касаться сезонных шин и использования фар.

В документе речь идет о летних шинах, зимних и всесезонных. В МВД предлагают ввести запрет на использование транспорта, если с 1 октября по 31 марта водитель эксплуатирует летние шины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине изменилась стоимость оформления автомобиля». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
января

Впервые люди пересекли Ла-Манш на воздушном шаре

Самое читаемое
Невестка Медведчука кичится браслетами за 2 млн грн и американским элитным спорткаром
Невестка Медведчука кичится браслетами за 2 млн грн и американским элитным спорткаром
6
 1 Просмотров: 14994
Ермак – за столом, Зеленский – на разливе: как президент отдыхает в &quot;Буковеле&quot;
Ермак – за столом, Зеленский – на разливе: как президент отдыхает в "Буковеле"
4
 1 Просмотров: 13014
Только посадка Назарбаева прекратит протесты в Казахстане – оппозиция
Только посадка Назарбаева прекратит протесты в Казахстане – оппозиция
 Просмотров: 10395
Нардеп от &quot;слуг&quot; Шевченко поперся в Казахстан и заявил о &quot;помощи&quot; Кремля
Нардеп от "слуг" Шевченко поперся в Казахстан и заявил о "помощи" Кремля
 Просмотров: 7200
Протестующие в Алматы захватили склад с оружием
Протестующие в Алматы захватили склад с оружием
 Просмотров: 5742
Авто
В Харькове мужчина голыми руками спасал транспорт от падения: курьезное видео
В Харькове мужчина голыми руками спасал транспорт от падения: курьезное видео
 Просмотров: 810
Фары и сезонные шины: МВД планирует обновить правила дорожного движения
Фары и сезонные шины: МВД планирует обновить правила дорожного движения Просмотров: 2943
Как сэкономить на КАСКО - 4 хороших способа на примере Renault Logan
Как сэкономить на КАСКО - 4 хороших способа на примере Renault Logan Просмотров: 279
5 фраз после ДТП, на которые нужно правильно ответить
5 фраз после ДТП, на которые нужно правильно ответить Просмотров: 8415
Дед в 82 года на суперкаре Ferrari врезался в витрину магазина
Дед в 82 года на суперкаре Ferrari врезался в витрину магазина
 Просмотров: 1278
Больше всего комментируют
18
Суд наложил арест на всё имущество и активы Порошенко
8
Порошенко анонсировал возвращение в Украину и готовится увидеть Венедиктову
5
У Порошенко отреагировали на арест имущества политика
4
Смех, аплодисменты и почесывание подбородка: Зеленский показал закулисье новогоднего поздравления
4
Россия отправила войска в Казахстан
Голосов: 16202
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть