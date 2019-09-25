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среда, 25 сентября 2019 17:25

В каких соседних странах откроют магазины Tesla

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В каких соседних странах откроют магазины Tesla
Магазины Tesla откроют в странах Европы Фото: electrive.com

В 2020 году Tesla планирует открыть магазины в Словакии, Хорватии, Сербии и большинстве стран Восточной Европы.

Соответствующую информацию сообщил основатель и глава компании Илон Маск на своей странице в Twitter.

"Надеемся открыться в Словакии, Хорватии, Сербии и большинства стран Восточной Европы в начале следующего года. В конце концов, Никола Тесла мог бы гордиться, что его машины появились в стране, где он родился", - написал Маск.

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В августе компания дала покупателям из Польши, Румынии, Словении и Венгрии возможность делать онлайн-заказ на сайте.

В таких магазинах перед покупкой можно ознакомиться с моделями и получить подробную информацию, но сам заказ необходимо осуществлять в режиме онлайн.

После проведения серии исследований выяснилось, что на территории Восточной Европы необходимые брендовые магазины Tesla.

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