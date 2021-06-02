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среда, 02 июня 2021 11:29

Три совета как правильно вызвать эвакуатор за город

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  Попутный эвакуатор может следовать мимо вас и в кратчайшие сроки подобрать ваш автомобиль
Попутный эвакуатор может следовать мимо вас и в кратчайшие сроки подобрать ваш автомобиль

Каждый водитель рано или поздно сталкивается с проблемой в которой нужны услуги эвакуатора. Это может быть ДТП на дороге или поломка автомобиля. Если в городе все более-менее понятно с данным типом услуг, то за пределами города все становится немного сложнее.

Знайте средние тарифы на услуги эвакуатора в Киеве и Киевской области

Как и в любой сфере деятельности в данной сфере сложились свои тарифы, обусловленные многими факторами. Многие люди никогда не сталкивались с вызовом эвакуатора и не могут знать актуальных тарифов. Чтобы быть осведомленным в этом вопросе стоит знать ключевые факторы по которым формируется тариф. Условно можно разделить цену за услуги на 2 части. Это подача эвакуатора и погрузка автомобиля на него и маршрут по которому требуется перевезти автомобиль.

1. Подача эвакуатор - Базовая цена составляет в районе 500 грн.

2. Маршрут эвакуатора - По городу за 1 км. пути цена составляет 20 грн. За пределами города 10 грн. 1 км. пути.

Это базовые средние рыночные цены в том случае если автомобиль не имеет заблокированных колес или рулевого управления. Если автомобиль находится в неисправном состоянии с неподвижным колесами или управлением, цена может отличатся.

Подробнее про формировании тарифов можно посмотреть на сайте Киевской службы эвакуаторов "EVAKUATOR24.KIEV.UA" которая имеет загородный филиал в Боярке. На данной странице можно найти полный перечень тарифов на услуги эвакуатора за городом.

  Попутный эвакуатор может следовать мимо вас и в кратчайшие сроки подобрать ваш автомобиль
Попутный эвакуатор может следовать мимо вас и в кратчайшие сроки подобрать ваш автомобиль

Потратьте 5 минут на изучение отзывов других людей

Сейчас люди активно оставляют отзывы про качество товаров или услуг. Службы эвакуаторов не есть исключением. Отзывы следует смотреть в профилях компаний на"Google картах" или независимых отзовиках. Как правило изучив пару отзывов у вас сложится впечатления про службу эвакуаторов. Главное не брать во внимание отзывы внутри сайта компании как правило они пишутся самими владельцами.

Спрашивайте про попутный эвакуатор

В некоторых случаях это может существенно сэкономит время и деньги. К примеру попутный эвакуатор может следовать мимо вас и в кратчайшие сроки подобрать ваш автомобиль по пути своего следования. Очень полезная услуга.

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