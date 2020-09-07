Тостер от Lamborghini будет выдавать звук суперкара

На прошлой неделе на интернет-просторах появилось видео тостера автомобильного бренда Lamborghini.

Внешний вид тостера привлекает публику салатовым насыщенным цветом основного корпуса, с надписью Lamborghini и фирменным логотипом.

Кроме яркого внешнего вида, тостер имеет ручку активации, которая один в один повторяет клавишу запуска суперкара.

Представленная модель оснащена звуковым сопровождением, при работе тостер звучит как двигатель V12.

Стоимость гаджета $ 50, это дает возможность любителю Lamborghini приобрести желанную марку и разнообразить кухонный ассортимент своего дома.

На этом компания Lamborghini не собирается останавливаться, готовится к выпуску модели новых кухонных гаджетов.

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