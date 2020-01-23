Subaru увеличит долю экомобилей до 40%

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько украинцев считают себя средним классом
Сколько украинцев считают себя средним классом
Просмотров: 2268
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Просмотров: 2710
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 1152
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 837
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 639
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3825
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 945
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1602
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 900
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 684
Фото
Все фото
4
3
10
4
5
Показали беспилотный шаттл General Motors
Показали беспилотный шаттл General Motors
&quot;Таврию&quot; превратили в гоночный автомобиль
"Таврию" превратили в гоночный автомобиль
В украинском городе борются с зарядками для электромобилей
В украинском городе борются с зарядками для электромобилей
Показали самый экологичный автомобиль в мире
Показали самый экологичный автомобиль в мире
Sony представила собственный электрокар
Sony представила собственный электрокар
Видео
Все видео
В Tesla готовятся к строительству нового завода
В Tesla готовятся к строительству нового завода
Nissan представил электрический концепт Ariya
Nissan представил электрический концепт Ariya
Tesla сможет общаться с людьми
Tesla сможет общаться с людьми
Машины киевлян будет эвакуировать новая техника
Машины киевлян будет эвакуировать новая техника
Проходят тестирование новой Tesla
Проходят тестирование новой Tesla
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1359
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1683
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2997
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2133
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2925
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
23 января 2020
Просмотров: 9
Дорога назад
На світі є кілька місць, де, мабуть, зосталось багато мене. І те, чим я є тепер, менше, ніж те, що є там. Інакше важко пояснити, з якої причини туди ...
четверг, 23 января 2020 17:24

Subaru увеличит долю экомобилей до 40%

  Комментировать
Subaru увеличит долю экомобилей до 40%
Subaru хочет увеличить долю электромобилей до 40% Фото: Wallpaper Flare

Японская компания Subaru имеет целью увеличить долю гибридов и электромобилей в объеме мировых продаж к 2030 году до 40%.

Технологию для производства гибридных автомобилей предоставит компания Toyota, передает NHK.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Honda и Toyota отзовут более 6 млн автомобилей: проблемы с безопасностью

"Правительства по всему миру усиливают последнее время экологические нормы. Это значительное повышение для компании по сравнению с 2018 финансовым годом, когда такие автомобили составили чуть более 2% от всех проданных автомобилей", - сообщает компания.

Эти компании имеют общие фонды и ведут разработку новой модели электромобиля, которую Subaru планирует в этом году запустить в продажу.

General Motors представила беспилотный шаттл.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Subaru увеличит долю экомобилей до 40%». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
января

Моряки погрузились на рекордную глубину

В Кремле обстреляли кортеж

Музыкант проиграл в карты гонорар за концерт в Киеве

Раздели и снимали на видео: правоохранители издевались над мужчиной

Застрелился генерал службы безопасности

В Китае произошло самое страшное землетрясение

Американские солдаты расстреляли и сожгли детей и женщин

500 тысяч людей на Майдане. Как проходила инаугурация президента

Самое читаемое
Популярная призерка фитнес-турниров оказалась звездой порно
Популярная призерка фитнес-турниров оказалась звездой порно
18
 Просмотров: 103841
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
6
 Просмотров: 24896
Дорофеева показала неприлично высокую линию бикини
Дорофеева показала неприлично высокую линию бикини
6
 Просмотров: 21600
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
 2 Просмотров: 9711
Нашли с перерезанным горлом и улыбкой: подробности убийства военного
Нашли с перерезанным горлом и улыбкой: подробности убийства военного Просмотров: 6201
Авто
Дорогая парковка никого не пугает - эксперт рассказал, как бороться с нарушителями
Дорогая парковка никого не пугает - эксперт рассказал, как бороться с нарушителями
 Просмотров: 36
Показали беспилотный шаттл General Motors
Показали беспилотный шаттл General Motors
4
 Просмотров: 531
"Обходить закон точно будут": эксперт о новых налогах от продаж авто
"Обходить закон точно будут": эксперт о новых налогах от продаж авто
 Просмотров: 459
Honda и Toyota отзовут более 6 млн автомобилей: проблемы с безопасностью
Honda и Toyota отзовут более 6 млн автомобилей: проблемы с безопасностью Просмотров: 459
Автокомпания началась с производства швейных машинок
Автокомпания началась с производства швейных машинок
 Просмотров: 207
Больше всего комментируют
11
Это реванш: заявление семей Героев Небесной сотни, активистов и военных
3
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
3
Автохам в Давосе: украинца оштрафовали за парковку на тротуаре
2
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
2
Зеленский сделал Евросоюзу интересное предложение
Голосов: 13849
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua