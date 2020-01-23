Subaru увеличит долю экомобилей до 40%

Subaru хочет увеличить долю электромобилей до 40% Фото: Wallpaper Flare

Японская компания Subaru имеет целью увеличить долю гибридов и электромобилей в объеме мировых продаж к 2030 году до 40%.

Технологию для производства гибридных автомобилей предоставит компания Toyota, передает NHK.

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"Правительства по всему миру усиливают последнее время экологические нормы. Это значительное повышение для компании по сравнению с 2018 финансовым годом, когда такие автомобили составили чуть более 2% от всех проданных автомобилей", - сообщает компания.

Эти компании имеют общие фонды и ведут разработку новой модели электромобиля, которую Subaru планирует в этом году запустить в продажу.

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