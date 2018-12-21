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пятница, 21 декабря 2018 18:30

Создали авто, которое ездит на воде
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Jeep Wrangler Loko Hauk. Фото: Hauk Designs
Jeep Wrangler Loko Hauk. Фото: Hauk Designs
Jeep Wrangler Loko Hauk. Фото: Hauk Designs
Jeep Wrangler Loko Hauk. Фото: Hauk Designs
Jeep Wrangler Loko Hauk. Фото: Hauk Designs

Уникальный шестиколесный Wrangler в стиле стим-панк продают в США.

Кастомайзеры ателье Hauk Designs из штата Пенсильвания создали самый необычный Jeep Wrangler в мире, передает "Авто 24".

  Jeep Wrangler Loko Hauk. Фото: Hauk Designs
Jeep Wrangler Loko Hauk. Фото: Hauk Designs

Его оборудовали паровым двигателем V4, который работает на воде. Автомобиль можно считать эко-машиной, потому что не производит вредных выбросов. Создателям проекта удалось совместить паровой двигатель с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач.

  Jeep Wrangler Loko Hauk. Фото: Hauk Designs
Jeep Wrangler Loko Hauk. Фото: Hauk Designs

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Как и в случае с современными электрокарами и другим эко-транспортом, главный недостаток машины - запас хода. 55-литровый бак воды позволяет преодолеть до 2,5 км пути. Максимальная скорость автомобиля 50 км/ч.

  Jeep Wrangler Loko Hauk. Фото: Hauk Designs
Jeep Wrangler Loko Hauk. Фото: Hauk Designs

Компания Haük Designs выставила внедорожник-паровоз на продажу, не указывая цену. Продается Loko Hauk без парового двигателя.

В США пикап Dodge Power Wagon 1949 продают по цене нового суперкара Ferrari. Стоимость $ 318 тыс. (8,9 млн. грн - Gazeta.ua) установили через доработки в ателье Legacy Classic Trucks. У него полностью новая четырехдверная кабина, большие 40-дюймовые шины, стальные бамперы и лебедка. В салоне современные кресла.

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Дата
21
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