Сколько стоил ремонт километра дороги в Украине в этом году

Всего провели работ на 4395,4 км. дороги Фото: CoST.

В этом году в Украине построили на 20% меньше новых дорог, чем в прошлом году. Всего провели работ на 4395,4 км. Потратили на асфальтобетонное покрытие первой категории дорог 170,6 млн грн. Об этом сообщает всемирная инициатива по прозрачности инфраструктуры CoST.

Укравтодор в этом году построил 14,35 км новых дорог., Еще 77,29 км реконструировали, 449,7 км сделали капитальный ремонт.

Построили и реконструировали дороги в Днепропетровской, Донецкой, Львовской, Полтавской, Житомирской, Кропивницкого, Хмельницкой и Черниговской областях. Самый дорогой километр зафиксировали в Днепропетровской области.

По подсчетам всемирной инициативы по прозрачности инфраструктуры, в этом году средняя стоимость 1 км нового строительства является 90,2 млн грн, это на 14,3% меньше, чем прошлогодние показатели. Стоимость реконструкции в среднем уменьшилась на 44,7%, а это 36 млн грн, капитального ремонта выполнили на 25,184 млн грн, это на 4% больше.

Расходы на ремонт дорог увеличились в два раза по сравнению с прошлым годом. Впрочем, стоимость на дорожные материалы за год почти не изменилась.

Структура стоимости дорожно-строительных работ зависит от категории дороги и других факторов, но усредненные данные выглядят так: стоимость материалов, изделий и конструкций - 60%, стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов - 20%, заработная плата - 10%, прочие расходы - 10 %.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На дорогах впервые заработают беспилотные такси

По данным на 2014 год, стоимость строительства километра одной полосы дороги, в зависимости от рельефа местности, плотности застройки в США составляет $10,3 млн, в Канаде - $ 8,7млн, в Китае - $ 2,2 млн, в Германии - $ 9,2.