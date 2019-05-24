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пятница, 24 мая 2019 11:07

Представители НАК "Нафтогаз Украины" посетили АвтоКрАЗ

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ЧАО "АвтоКрАЗ" и НАК "Нафтогаз Украины" связывают давние и тесные партнерские отношения. Отечественная нефтегазовая промышленность предпочитает национальный продукт, заказывая под свои нужды различную спецтехнику на базе КрАЗа. Например, седельные тягачи, автокраны, автоцистерны, самосвалы, лаборатории, трубовозы, экскаваторы-планировщики, цементировочные машины.

  Руководители транспортных подразделений АО "Укргаздобыча", АО "Укрнафта", АО "Укртрансгаз", ГАО "Черноморнефтегаз", АО "Укртранснафта", ГП "Газ Украины" посетили ЗАО "АвтоКрАЗ"
Руководители транспортных подразделений АО "Укргаздобыча", АО "Укрнафта", АО "Укртрансгаз", ГАО "Черноморнефтегаз", АО "Укртранснафта", ГП "Газ Украины" посетили ЗАО "АвтоКрАЗ"

В составе делегации, посетившей АвтоКрАЗ, - руководители транспортных подразделений АО "Укргаздобыча", АО "Укрнафта", АО "Укртрансгаз", ГАО "Черноморнефтегаз", АО "Укртранснафта", ДП "Газ Украины", автомобильный парк которых преимущественно состоит из грузовиков отечественного производителя.

Ознакомление с предприятием гости начали в музее истории АвтоКрАЗа. С интересом осмотрели его экспозиции, расспрашивали об этапах становления, развития общества, характеристиках отдельных моделей автомобилей, интересовались, можно ли приобрести их макеты.

  Руководители транспортных подразделений АО "Укргаздобыча", АО "Укрнафта", АО "Укртрансгаз", ГАО "Черноморнефтегаз", АО "Укртранснафта", ГП "Газ Украины" посетили ЗАО "АвтоКрАЗ"
Руководители транспортных подразделений АО "Укргаздобыча", АО "Укрнафта", АО "Укртрансгаз", ГАО "Черноморнефтегаз", АО "Укртранснафта", ГП "Газ Украины" посетили ЗАО "АвтоКрАЗ"

Не было равнодушных среди гостей и во время осмотра экспозиции линейки автомобилей, среди которых Фиона, Шрек, Халк, КДМ на шасси КрАЗ-5401Н2, автокран, мусоровоз на шасси КрАЗ-5401Н2 и другие. Визит транспортников связан с развитием сотрудничества, поэтому вместе с заводскими специалистами они обсуждали вопросы, в частности конструкционных особенностей техники, ее компоновки, сравнительных характеристик двигателей, возможностей освоения производства кабин для бескапотных автомобилей на собственных мощностях автозавода. Визитеры отметили, что ценят КрАЗы за высокий уровень проходимости в условиях бездорожья и при сложной погодной ситуации, установку дополнительных опций, направленных на безопасность и комфорт персонала, за надежность, мощность, прочностные характеристики, которые автомобили демонстрируют во время выполнении работ, по обеспечении производства обслуживанию нефте- и газотранспортной систем.

  Руководители транспортных подразделений АО "Укргаздобыча", АО "Укрнафта", АО "Укртрансгаз", ГАО "Черноморнефтегаз", АО "Укртранснафта", ГП "Газ Украины" посетили ЗАО "АвтоКрАЗ"
Руководители транспортных подразделений АО "Укргаздобыча", АО "Укрнафта", АО "Укртрансгаз", ГАО "Черноморнефтегаз", АО "Укртранснафта", ГП "Газ Украины" посетили ЗАО "АвтоКрАЗ"
  Руководители транспортных подразделений АО "Укргаздобыча", АО "Укрнафта", АО "Укртрансгаз", ГАО "Черноморнефтегаз", АО "Укртранснафта", ГП "Газ Украины" посетили ЗАО "АвтоКрАЗ"
Руководители транспортных подразделений АО "Укргаздобыча", АО "Укрнафта", АО "Укртрансгаз", ГАО "Черноморнефтегаз", АО "Укртранснафта", ГП "Газ Украины" посетили ЗАО "АвтоКрАЗ"

Технические возможности КрАЗов представителям компании продемонстрировали на заводском испытательном полигоне. Для гостей организовали показательный заезд автомобилей КрАЗ-Шрек, КрАЗ-Фиона, КрАЗ-Кугуар, КрАЗ-Спартан, КрАЗ-6322 с преодолением различных препятствий. "Отличная техника", - таким был общий вердикт транспортников после просмотра показательной программы.

Члены делегации поблагодарили за представленную информацию, насыщенный контент программы их пребывания, выразили надежду на дальнейшее развитие партнерских отношений и сотрудничество.

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