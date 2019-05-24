Представители НАК "Нафтогаз Украины" посетили АвтоКрАЗ

ЧАО "АвтоКрАЗ" и НАК "Нафтогаз Украины" связывают давние и тесные партнерские отношения. Отечественная нефтегазовая промышленность предпочитает национальный продукт, заказывая под свои нужды различную спецтехнику на базе КрАЗа. Например, седельные тягачи, автокраны, автоцистерны, самосвалы, лаборатории, трубовозы, экскаваторы-планировщики, цементировочные машины.
В составе делегации, посетившей АвтоКрАЗ, - руководители транспортных подразделений АО "Укргаздобыча", АО "Укрнафта", АО "Укртрансгаз", ГАО "Черноморнефтегаз", АО "Укртранснафта", ДП "Газ Украины", автомобильный парк которых преимущественно состоит из грузовиков отечественного производителя.
Ознакомление с предприятием гости начали в музее истории АвтоКрАЗа. С интересом осмотрели его экспозиции, расспрашивали об этапах становления, развития общества, характеристиках отдельных моделей автомобилей, интересовались, можно ли приобрести их макеты.
Не было равнодушных среди гостей и во время осмотра экспозиции линейки автомобилей, среди которых Фиона, Шрек, Халк, КДМ на шасси КрАЗ-5401Н2, автокран, мусоровоз на шасси КрАЗ-5401Н2 и другие. Визит транспортников связан с развитием сотрудничества, поэтому вместе с заводскими специалистами они обсуждали вопросы, в частности конструкционных особенностей техники, ее компоновки, сравнительных характеристик двигателей, возможностей освоения производства кабин для бескапотных автомобилей на собственных мощностях автозавода. Визитеры отметили, что ценят КрАЗы за высокий уровень проходимости в условиях бездорожья и при сложной погодной ситуации, установку дополнительных опций, направленных на безопасность и комфорт персонала, за надежность, мощность, прочностные характеристики, которые автомобили демонстрируют во время выполнении работ, по обеспечении производства обслуживанию нефте- и газотранспортной систем.
Технические возможности КрАЗов представителям компании продемонстрировали на заводском испытательном полигоне. Для гостей организовали показательный заезд автомобилей КрАЗ-Шрек, КрАЗ-Фиона, КрАЗ-Кугуар, КрАЗ-Спартан, КрАЗ-6322 с преодолением различных препятствий. "Отличная техника", - таким был общий вердикт транспортников после просмотра показательной программы.
Члены делегации поблагодарили за представленную информацию, насыщенный контент программы их пребывания, выразили надежду на дальнейшее развитие партнерских отношений и сотрудничество.
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