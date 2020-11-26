Представили Audi бизнес-класса

26 ноября 1968 года в Ингольштадском городском театре, что в Германии, представили новый автомобиль Audi 100. Он создал основу для новых моделей Audi.

Audi 100 — это машины бизнес-класса, которые выпускала немецкая компания Audi с 1968 по 1994 года. Автомобиль этой марки разработал Людвиг Краус. Он впервые представил компанию на мировом рынке.

Краус показал готов прототип седана Audi 100 с новаторским передним расположением мотора, имеет водяное охлаждение. Модель одобрили и запустили в производство.

Первое поколение Audi 100 обозначили индексом С1 и назвали 100 по мощности его двигателя. Автомобиль стал самой большой моделью марки Audi.

Фото: wroom.ru

Автомобиль 1968 года производитель предлагал в таких вариациях: двух- и четырехдверный седан и трехдверный хэтчбек. На переднеприводную модель устанавливали бензиновые двигатели объемом 1,6, 1,8 и 1,9 л мощностью 80-115 л.с.

Второе поколение Audi 100 представили в 1976 году. В модельном ряду появился пятидверный хэтчбек Avant.

Седан третьего поколения начали производить в 1982 году. Через год представили универсал Avant, а в 1984 году появилась полноприводная версия Quattro. Линейка силовых агрегатов была очень широкой: моторы объемом от 1,8 до 2,5 л мощностью 74-163 л.с.

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Выпуск автомобилей четвертого поколения стартовал в 1991 и был результатом глубокой модернизации предшествующей модели. Внешний вид модели осовременили. Авто оснастили двигателем объемом 2,8 л мощностью 174 л.с.

В 1994 году Audi 100 переименовали в Audi A6.

В 2021 году немецкая компания Audi выпустит электрический кроссовер с запасом хода 450 км. Автомобиль Audi Q4 E-Tron оборудуют двумя электромоторами суммарной мощностью 302 л.с.