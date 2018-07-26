Полицейские разбили каждое шестое авто

 
Ексклюзивы
1/5
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
2 Просмотров: 3600
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
1 Просмотров: 1548
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 2961
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 567
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6813
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 693
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 1026
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3159
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3349
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 711
Фото
Все фото
13
29
19
21
12
Созданный удовлетворять амбиции - как рекламируют Audi Q3
Созданный удовлетворять амбиции - как рекламируют Audi Q3
Большой багажник и полно электроники - на что в действительности способен Nissan X-Trail
Большой багажник и полно электроники - на что в действительности способен Nissan X-Trail
От &quot;горбатого&quot; до &quot;ушастого&quot;: как рекламировали &quot;Запорожец&quot;
От "горбатого" до "ушастого": как рекламировали "Запорожец"
Дыр-дыр из СССР - как советский автопром рекламировал машины за границей
Дыр-дыр из СССР - как советский автопром рекламировал машины за границей
Lego создала копию автомобиля Джеймса Бонда
Lego создала копию автомобиля Джеймса Бонда
Видео
Все видео
Владельцы евроблях выдвинули новые требования
Владельцы евроблях выдвинули новые требования
Водители игнорируют парковочные карманы
Водители игнорируют парковочные карманы
Показали, как правильно пользоваться парковочными "карманами"
Показали, как правильно пользоваться парковочными "карманами"
115 лет назад выпустили первый автомобиль Ford: как это было
115 лет назад выпустили первый автомобиль Ford: как это было
Как разбивается самый популярный среди европейцев электромобиль
Как разбивается самый популярный среди европейцев электромобиль
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4608
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 954
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4689
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3717
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27289
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 2466
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
четверг, 26 июля 2018 11:19

Полицейские разбили каждое шестое авто

  Комментировать
Полицейские разбили каждое шестое авто
Украинская полиция разбивает каждый шестой служебный автомобиль. Фото: 112

Украинская полиция разбивает каждый шестой служебный автомобиль.

Патрульная полиция имеет в своем распоряжении 1876 автомобилей, указано в отчете Счетной палаты о результатах аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности подразделений, учреждений и заведений Нацполиции.

На время аудита каждая пятая машина не эксплуатировалась. 313 авто не работают из-за повреждения в результате ДТП. Еще 79 машин не эксплуатировались из-за технической неисправности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Выловили на середине озера" - мужчина выжил в ДТП и пошел топиться

В отдельных подразделениях патрульной полиции технически неисправна почти половина имеющихся автомобилей.

В результате количество патрулей уменьшается, а нагрузка на патрульных растет, что приводит к текучести кадров. При этом качество выполнения задания не улучшается, отметили аудиторы.

В Петропавловской Борщаговке под Киевом автомобиль патрульной полиции взлетел в реку Нива в результате погони за мопедом. Очевидцы рассказали, что во время преследования нарушитель на мопеде поехал по пешеходному мосту через реку. Автомобиль копов Skoda Rapid упал в воду.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Полицейские разбили каждое шестое авто». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

Участники кругосветной автогонки обогнали соперников на поезде

"Украина - это тоже самое, что Россия": российский патриарх о войне на Донбассе

Самое читаемое
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
18
 Просмотров: 81398
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
6
 Просмотров: 40874
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
20
 Просмотров: 35630
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
15
 Просмотров: 26663
Появился еще один претендент на президентское кресло
Появился еще один претендент на президентское кресло Просмотров: 20174
Авто
Автомобилисты сами будут контролировать нарушителей весовых норм с помощью систем WiM - ВААИД
Автомобилисты сами будут контролировать нарушителей весовых норм с помощью систем WiM - ВААИД Просмотров: 18
В Украину ввозят не только легковушки на евробляхах
В Украину ввозят не только легковушки на евробляхах Просмотров: 1593
Созданный удовлетворять амбиции - как рекламируют Audi Q3
Созданный удовлетворять амбиции - как рекламируют Audi Q3
13
 Просмотров: 1125
Владельцы евроблях выдвинули новые требования
Владельцы евроблях выдвинули новые требования
 Просмотров: 207
Audi показала обновленный кроссовер Q3
Audi показала обновленный кроссовер Q3 Просмотров: 621
Больше всего комментируют
40
"Империя распадется. Отделятся татары, башкиры, Сибирь. Кубань - мы заберем": журнал "Країна"
19
У Тимошенко работают по кремлевскими методичкам - советник Порошенко
8
Германия начала строительство "Северного потока-2"
7
Волкер посоветовал продолжить действие закона об особом статусе Донбасса
6
Гриценко заявил о грязной атаке со стороны Тимошенко
Голосов: 8837
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua