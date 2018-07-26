Полицейские разбили каждое шестое авто

Украинская полиция разбивает каждый шестой служебный автомобиль. Фото: 112

Украинская полиция разбивает каждый шестой служебный автомобиль.

Патрульная полиция имеет в своем распоряжении 1876 автомобилей, указано в отчете Счетной палаты о результатах аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности подразделений, учреждений и заведений Нацполиции.

На время аудита каждая пятая машина не эксплуатировалась. 313 авто не работают из-за повреждения в результате ДТП. Еще 79 машин не эксплуатировались из-за технической неисправности.

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В отдельных подразделениях патрульной полиции технически неисправна почти половина имеющихся автомобилей.

В результате количество патрулей уменьшается, а нагрузка на патрульных растет, что приводит к текучести кадров. При этом качество выполнения задания не улучшается, отметили аудиторы.

В Петропавловской Борщаговке под Киевом автомобиль патрульной полиции взлетел в реку Нива в результате погони за мопедом. Очевидцы рассказали, что во время преследования нарушитель на мопеде поехал по пешеходному мосту через реку. Автомобиль копов Skoda Rapid упал в воду.