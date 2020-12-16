Основали производство шведских автомобилей

16 декабря 1925 года Ассар Габриэльсон и Густав Ларсон подписали соглашение о создании автомобильного производства. Впоследствии образовался шведский концерн Aktiebolaget Volvo.

Предприятие основали как дочернюю компанию известного производителя подшипников SKF. Volvo занимается производством коммерческих и грузовых автомобилей, автобусов, двигателей и оборудования.

Для автомобилей предложили использовать зарегистрированную еще 1915 года торговую марку Volvo. В переводе с латыни оно означает "я кочусь".

14 апреля 1927-го концерн выпустил 1-й серийный автомобиль Jakob OV4. Машину оснастили двигателем мощностью 28 л.с., максимальная скорость — 90 км/ч.

Фото: aliksan.com

1956 года президентом Aktiebolaget Volvo стал доктор машиностроения и экономических наук Гуннар Энгеллау. На время его работы компания испытала расцвет.

Экспорт автомобилей марки Volvo в США стартовал 1956-го. В эти годы в компании работал Нильс Ивар Болин, изобретатель трехточечных ремней безопасности. Модели Volvo PV444 и P120 Amazon стали первыми в мире, которые оснастили этими ремнями.

1960-го компания выпустила двухместное спортивное купе P1800. 1966 года началось производство модели Volvo 144.

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Концерн продал свое легковое подразделение Volvo Personvagnar компании Ford 1999-го за $6,45 млрд. В декабре 2009 года Ford объявил о продаже Volvo Personvagnar AB китайской компании Zhejiang Geely Automobile за $1,8 млрд.

Правами на бренд и логотипом Volvo одновременно владеют концерн Volvo и китайская компания Geely Automobile, владеющая Volvo Cars.

В этом году компания Volvo Cars объявила, что инвестирует значительные средства в собственное проектирование и разработку электродвигателей для моделей Volvo следующего поколения.