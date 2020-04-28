Оплачено - не означает погашено: водители могут проверять ПДД-штрафы на смартфоне

Водители могут проверять ПДД-штрафы в мобильном телефоне. фото https://unsplash.com

Украинские водители могут проверять ПДД-штрафы в мобильном телефоне. МВД и сервис "Штрафы UA" запустили специальное приложение. Водители по номеру водительского удостоверения, ИНН или по серии и номеру штрафа могут проверить и заплатить за нарушение ПДД.

Обновленная версия приложения "Штрафы UA" уже работает для IOS, а для Android обновление выйдет в начале мая, - сообщает Радио Свобода.

"Такая функция стала доступной после того, как МВД открыло данные о фактах нарушения ПДД. Это обеспечивает прозрачность процедуры штрафных платежей и денежных средств, что позволяет увеличить информированность водителей. Улучшает ситуацию со своевременностью уплаты, снижает нагрузку на исполнительные органы и увеличивает поступления в бюджет. Для МВД это важный проект", - заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

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"Люди не знают, что за ними все еще имеется задолженность. 40-50% запросов, с которыми к нам обращаются ежедневно, касаются того, как проверить статус оплаты. Потому что уплачено не означает погашено", - прокомментировал важность запуска приложения основатель сервиса "Штрафы UA" Денис Дмитров.

В Украине собираются вводить автоматическую фотовидеофиксацию нарушений Правил дорожного движения. Уже завершили соответствующую подготовку.