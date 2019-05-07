Новое партнерство - новые перспективы в коммунальном секторе

"АвтоКрАЗ" и ПО "Авто-Холдинг" совместно создали новый мусоровоз КрАЗ-5401 с боковой загрузкой

"АвтоКрАЗ" совместно с кременчугским предприятием - ПО "Авто-Холдинг", в тесном партнерстве создали новый мусоровоз с боковой загрузкой КрАЗ-5401. Спецмашина предназначена для сбора твердых бытовых отходов в кузов мусоровоза, их уплотнения, транспортирования и механизированной разгрузки в местах утилизации.

Мусоровозное оборудование, изготовленное "Авто-Холдингом", установлено на среднетоннажное шасси КрАЗ-5401Н2 грузоподъемностью 7 т. Шасси хорошо подходит для монтажа надстроек промышленного назначения и технологического оборудования и может быть выполнено как с короткой, так и удлиненной базой, в зависимости от габарита спецоборудования. На этом шасси установлен 170-сильный четырехцилиндровый рядный двигатель экологического класса Евро-5, который имеет улучшенные технико-экономические показатели по расходу горючего. Двигатель агрегатирован с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Отличной маневренности, что немаловажно в черте города, способствует бескапотная комфортабельная кабина. Кстати, такие же устанавливаются на всей линейке машин для городского цикла.

Спецнастройка включает 12-кубовый бункер с коэффициентом прессования до 4. Тип привода рабочих органов - гидравлический, управление рабочими органами - ручное. Масса загружаемых отходов ТБО - не менее 4200 кг, грузоподъемность загрузчика - 700 кг. Крышка загрузочного люка и задний борт машины имеют гидропривод. Тип контейнеров, которые загружаются - Eurostandart, К-075 м3.

Тема разработки мало- и среднетоннажной техники в опытно-конструкторских работах автозавода - одна из самых затратных и, при этом, - первоочередных. "АвтоКрАЗ" имеет целенаправленные намерения заменить иностранных конкурентов в коммунальном секторе на внутреннем рынке.

Клиентам автозавод предлагает на шасси КрАЗ нового поколения вакуумные установки, промышленный или изотермический фургоны, мусоровозное оборудование, тентованную платформу, комбинированное дорожное оборудование и другие. Специзделию на базе КрАЗа под силу выполнение различных задач и покупатель может быть уверен, что найдет надежного и эффективного помощника на долгие годы.