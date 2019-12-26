Nissan покинет один из топ-менеджеров

Заместитель главного исполнительного директора Дзюн Секи японского автопроизводителя Nissan сообщил о намерении уйти в отставку.
58-летний Секи проработал в Nissan более 30 лет, передает NHK.
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Мужчина переходит в компанию по производству электронных компонентов Nidec. Там он возглавит должность руководителя.
В Nissan он работал с 1986 года. Был ответственным за разработку планов структурных реформ.
1 декабря в Nissan начала работу новая управленческая команда - к исполнению обязанностей приступили генеральный директор Макото Утида и главный исполнительный директор Ашвани Гупта.
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