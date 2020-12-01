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вторник, 01 декабря 2020 13:35

На заводах Ford Motor усовершенствовали конвейер
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1 декабря 1913 года на заводах Генри Форда ввели непрерывную сборочную линию. Автомобили сходили с конвейера через каждые 2 ч. 38 мин.

Американский предприниматель стал первым человеком, который сделал автомобиль массовым.

До внедрения конвейера, рабочие завода выбирали место в цехе и собирали машины снизу доверху. Такой способ стоил дорого. Только богатые люди могли позволить себе купить автомобиль.

Прототипом конвейерных линий Форда были мясоперерабатывающие заводы в Чикаго. Подвешенные на крюках туши двигались по цеху по специальным проводам от рабочего к рабочему. Каждый из них выполнял одну из необходимых операций по переработке и упаковке мяса.

1910 года Генри Форд построил и запустил завод в Хайленд-парке. Через несколько лет на нем провели первый эксперимент по использованию сборочного конвейера. Сначала на сборку шел генератор, потом двигатель, а затем и шасси.

На заводах Генри Форда ввели конвейерное производство
Фото: gtshina.ru
На заводах Генри Форда ввели конвейерное производство
На заводах Генри Форда ввели конвейерное производство
На заводах Генри Форда ввели конвейерное производство
На заводах Генри Форда ввели конвейерное производство

Предприниматель испытал свой конвейер в начале 1913 года. Тогда 29 рабочих выполняли 29 операций над устройством, которое двигалось между ними по специальному транспортеру. Это сократило время сбора стартера с 20 до 13 часов.

Инженеры Форда впоследствии создали две аналогичные линии для сбора двигателя и трансмиссии к машине Model T. А 7 октября 1913-го на конвейере начали монтировать шасси. В начале декабря того же года автомобили сходили с конвейера через каждые 2 ч 38 мин.

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Сократив время на производство автомобиля, Генри Форд снизил и его цену. Как следствие личная машина стала доступна среднему классу. Model T сначала стоила $800, впоследствии $600. 1916 года цена снизилась до $360. По мере снижения цены стремительно увеличивались продажи автомобилей.

Позже с заводских конвейеров Model T начала выходить каждые 24 с. Цена на машину упала до $300. К концу 1916-го половина всех машин мира были автомобили Генри Форда.

1927 года автомобили Ford Model T сняли с производства. Всего изготовили и продали более чем 15 млн экземпляров.

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Дата
01
декабря

Основали популярную марку спортивных автомобилей

На заводах Ford Motor усовершенствовали конвейер

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