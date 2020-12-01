На заводах Ford Motor усовершенствовали конвейер

1 декабря 1913 года на заводах Генри Форда ввели непрерывную сборочную линию. Автомобили сходили с конвейера через каждые 2 ч. 38 мин.

Американский предприниматель стал первым человеком, который сделал автомобиль массовым.

До внедрения конвейера, рабочие завода выбирали место в цехе и собирали машины снизу доверху. Такой способ стоил дорого. Только богатые люди могли позволить себе купить автомобиль.

Прототипом конвейерных линий Форда были мясоперерабатывающие заводы в Чикаго. Подвешенные на крюках туши двигались по цеху по специальным проводам от рабочего к рабочему. Каждый из них выполнял одну из необходимых операций по переработке и упаковке мяса.

1910 года Генри Форд построил и запустил завод в Хайленд-парке. Через несколько лет на нем провели первый эксперимент по использованию сборочного конвейера. Сначала на сборку шел генератор, потом двигатель, а затем и шасси.

Фото: gtshina.ru

Предприниматель испытал свой конвейер в начале 1913 года. Тогда 29 рабочих выполняли 29 операций над устройством, которое двигалось между ними по специальному транспортеру. Это сократило время сбора стартера с 20 до 13 часов.

Инженеры Форда впоследствии создали две аналогичные линии для сбора двигателя и трансмиссии к машине Model T. А 7 октября 1913-го на конвейере начали монтировать шасси. В начале декабря того же года автомобили сходили с конвейера через каждые 2 ч 38 мин.

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Сократив время на производство автомобиля, Генри Форд снизил и его цену. Как следствие личная машина стала доступна среднему классу. Model T сначала стоила $800, впоследствии $600. 1916 года цена снизилась до $360. По мере снижения цены стремительно увеличивались продажи автомобилей.

Позже с заводских конвейеров Model T начала выходить каждые 24 с. Цена на машину упала до $300. К концу 1916-го половина всех машин мира были автомобили Генри Форда.

1927 года автомобили Ford Model T сняли с производства. Всего изготовили и продали более чем 15 млн экземпляров.