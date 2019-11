Маск объяснил, почему во время презентации треснуло стекло Cybertruck

Основатель компании Tesla Илон Маск объяснил, почему во время презентации треснуло стекло ударопрочного пикапа Cybertruck.

По его словам, это произошло из-за неудачного испытания дверей ударом кувалды, проведенного до этого. Об этом Маск написал в Twitter.

Из-за удара кувалдой повредилось основание стекла.

"Да, удар кувалдой по двери привел к тому, что повредилось основание стекла. Именно поэтому шарик не отскочил. Нужно было сделать все наоборот", - отметил Маск.

I know the real reason behind the window crack. It's ok Elon, But maybe you should've threw the ball of the window before you decided to hit the door with a sledgehammer