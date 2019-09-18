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среда, 18 сентября 2019 11:33

Когда и где появятся новые камеры измерения скорости TruCAM
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Карта участками, где измеряют скорость движения
Фото: Алексей Билошицкий
Карта участками, где измеряют скорость движения
Карта участками, где измеряют скорость движения
Карта участками, где измеряют скорость движения
Карта участками, где измеряют скорость движения

С 19 сентября увеличится количество дорожных участков, где будут использовать TruCAM.

Сейчас сотрудники Департамента патрульной полиции используют 100 приборов для фиксации скоростного режима TruCAM.

"С 19 сентября на дорогах Украины добавляется 17 новых и будут расширены восемь существующих участков автодорог с повышенным уровнем аварийности, на которых будет осуществляться контроль скоростного режима с помощью лазерных измерителей скорости TruCAM", - написал на своей странице в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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Также на своей странице он опубликовал карту размещения TruCAM с указанием участков автодорог и дат, на которых начинается измерение скоростного режима.

"И мы делаем это не для того, чтобы привлечь побольше к ответственности или собрать как можно больше штрафов. Наша цель другая - предупредить это правонарушение и приучить водителей быть ответственными на дороге", - добавил Билошицкий.

За превышение скорости с начала использования приборов TruCAM - октябре 2018, патрульные вынесли более 302 тыс. административных постановлений.

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