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вторник, 12 января 2021 18:52

К концу года украинцы бросились покупать новые кроссоверы - рейтинг самых популярных моделей

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В декабре прошлого года украинцы купили на 36% больше новых машин, чем в ноябре. В течение декабря в Украине зарегистрировали 9,7 тыс. новых автомобилей.

На эти автомобили украинцы потратили 300 млн долларов США. Самой популярной маркой стала Toyota – 1,7 тыс. авто. Также часто регистрировали Renault и Skoda. Доля этих трех марок составила 42% от общего количества проданных машин в декабре, – говорится в рейтинге сайта по продаже автомобилей RST.ua.

В прошлом месяце самой популярной моделью был кроссовер Toyota RAV4. Также пользовались спросом Renault Duster и Kia Sportage.

Автор: rst.ua
  5 самых популярных моделей декабря
5 самых популярных моделей декабря

В декабре украинцы приобрели почти 7 тыс. кроссоверов, что составляет 70% от общего объема рынка новых авто. Доля автомобилей, оборудованных дизельными моторами, составила 25%. Автомобили с ценой от 35 тыс. долларов без учета стоимости дополнительного оборудования составляли не более 20% рынка.

Наибольшее количество автомобилей купили в столице. В течение декабря там зарегистрировали почти 4,4 тыс. новых авто. В список городов, где часто регистрировали новые авто, также вошли Днепр (700 новых авто), Харьков (640 новых авто) и Одесса (400 новых авто).

В течение ноября в Украине зарегистрировали 7,1 тыс. новых автомобилей. Это на 15% меньше чем в октябре этого года. Тогда общая сумма затрат на покупку этих авто составила 220 млн долларов США без учета стоимости дополнительного оборудования.

https://rst.ua
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