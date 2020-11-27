Итальянский гонщик основал автомобилестроительную компанию

27 ноября 1906 года в Италии основали фирму Fabbrica Automobili Lancia. Известный гонщик Винченцо Лянча вместе со своим компаньоном Клаудио Фоджолином купили небольшой завод в Турине.
23 сентября следующего года на предприятии разработали первый автомобиль под маркой Lancia. По совету старшего брата Винченцо стал называть свои машины буквами греческого алфавита. Первая модель получила название Alpha.
Автомобиль одним из первых в мире оснастили 6-цилиндровым двигателем и четырехступенчатой коробкой передач.
В 1908 году на базе модели Alpha спроектировали Dialpha с шестицилиндровым двигателем.
В 1913 году появилась Lancia Тhеtа. Она имела четырехцилиндровый мотор мощностью 70 л.с. Максимальная скорость авто — 120 км/ч. Именно на этой модели впервые серийно начали устанавливать электроосвещение. В то время другие производители предлагали его в качестве опции.
Во время Первой мировой войны Lancia стала военным предприятием. Там начали выпускать грузовики и бронетехнику. В этот период были разработаны 8- и 12-цилиндровые двигатели. Благодаря государственной поддержке заводские территории увеличились.
Почетное место на конвейере завода получила новая модель Каppа. Машина отличалась необычной подвеской задних колес.
В 1921 году началась золотая эра марки Lancia. В этом году появилась Lambda — первый в мире автомобиль с несущим кузовом, независимой передней подвеской и тормозами на всех четырех колесах. Эту модель выпускали до 1938 года.
Последний автомобиль, в создании которого принимал участие Винченцо Лянча, был Lancia Аprilia. Автомобиль оборудовали двигателем объемом 1,3 л мощностью 47 л.с. Максимальная скорость машины достигала 125 км/ч. Аprilia впервые в мире оснастили независимой подвеской всех колес.
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После смерти Винченцо Лянча автомобилями на заводе занимался конструктор Витторио Яно. Впоследствии выпустили модель Lancia Аurelia.
Модель Lancia Flaminia появилась в 1957 году. Автомобиль могла разогнаться до 160 км/ч. Машину оборудовали дворниками заднего стекла. Они были как извне, так и со стороны салона. Flaminia представили на Женевском автосалоне.
В 1960 году Lancia отказалась от классической схемы, представив первую переднеприводную машину Flavia.
Итальянский автопроизводитель Lancia в 1969 году вошел в состав концерна Fiat.
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