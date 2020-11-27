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пятница, 27 ноября 2020 13:42

Итальянский гонщик основал автомобилестроительную компанию
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27 ноября 1906 года в Италии основали фирму Fabbrica Automobili Lancia. Известный гонщик Винченцо Лянча вместе со своим компаньоном Клаудио Фоджолином купили небольшой завод в Турине.

23 сентября следующего года на предприятии разработали первый автомобиль под маркой Lancia. По совету старшего брата Винченцо стал называть свои машины буквами греческого алфавита. Первая модель получила название Alpha.

Автор: Фото: autonews.ru
  Lancia Aprilia
Lancia Aprilia

Автомобиль одним из первых в мире оснастили 6-цилиндровым двигателем и четырехступенчатой ​​коробкой передач.

В 1908 году на базе модели Alpha спроектировали Dialpha с шестицилиндровым двигателем.

Автор: Фото: autonews.ru
  Lancia Flavia
Lancia Flavia

В 1913 году появилась Lancia Тhеtа. Она имела четырехцилиндровый мотор мощностью 70 л.с. Максимальная скорость авто — 120 км/ч. Именно на этой модели впервые серийно начали устанавливать электроосвещение. В то время другие производители предлагали его в качестве опции.

Во время Первой мировой войны Lancia стала военным предприятием. Там начали выпускать грузовики и бронетехнику. В этот период были разработаны 8- и 12-цилиндровые двигатели. Благодаря государственной поддержке заводские территории увеличились.

Почетное место на конвейере завода получила новая модель Каppа. Машина отличалась необычной подвеской задних колес.

Автор: Фото: autonews.ru
  Lancia Lambda
Lancia Lambda

В 1921 году началась золотая эра марки Lancia. В этом году появилась Lambda — первый в мире автомобиль с несущим кузовом, независимой передней подвеской и тормозами на всех четырех колесах. Эту модель выпускали до 1938 года.

Последний автомобиль, в создании которого принимал участие Винченцо Лянча, был Lancia Аprilia. Автомобиль оборудовали двигателем объемом 1,3 л мощностью 47 л.с. Максимальная скорость машины достигала 125 км/ч. Аprilia впервые в мире оснастили независимой подвеской всех колес.

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После смерти Винченцо Лянча автомобилями на заводе занимался конструктор Витторио Яно. Впоследствии выпустили модель Lancia Аurelia.

Автор: Фото: autonews.ru
  Lancia Theta
Lancia Theta

Модель Lancia Flaminia появилась в 1957 году. Автомобиль могла разогнаться до 160 км/ч. Машину оборудовали дворниками заднего стекла. Они были как извне, так и со стороны салона. Flaminia представили на Женевском автосалоне.

Автор: Фото: autonews.ru
  Lancia Logos
Lancia Logos

В 1960 году Lancia отказалась от классической схемы, представив первую переднеприводную машину Flavia.

Итальянский автопроизводитель Lancia в 1969 году вошел в состав концерна Fiat.

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Дата
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