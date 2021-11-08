Владелец компаний Tesla и SpaceX, известный предприниматель Илон Маск сменил имя и локацию в социальной сети Twitter.

Теперь в Twitter Маска можно найти по имени Lorde Edge. Место жительства американец сменил на Tröllheim. С чем связаны изменения, предприниматель не комментирует.

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Известный американец считается самым богатым человеком в истории. Его состояние в начале ноября составило более 300 миллиардов долларов. Илон Маск согласился продать акции Tesla, чтобы остановить голод в мире. Таким образом, он ответил на призыв о помощи главы Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли.