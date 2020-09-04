Где чаще всего паркуются водители-нарушители - статистика

Чаще всего водители-нарушители паркуют автомобили на пешеходных переходах. Об этом на этой неделе рассказал директор Департамента транспортной инфраструктуры столицы Валентин Осипов.

Водители также оставляют свои автомобили на полосах, предназначенных для общественного транспорта, и прилегающих территориях.

За последние два месяца патрульные выписали 15000 постановлений о возбуждении парковки на пешеходных переходах, сказал Валентин Осипов. Также 4274 постановления за парковку на прилегающих территориях и 5439 за полосы общественного транспорта.

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Столичные водители за июль-август заплатили штрафов на 2,7 млн гривен.