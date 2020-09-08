Ford представил обновленный дом на колесах для любителей путешествовать

Ford представил новый мини-автобус Фото: drive.ru

Недавно Ford представил новый мини-автобус Transit Custom Nugget Plus в туристическом исполнении Nugget Plus.

Версия мини-автобуса с высокой крышей была и ранее, но теперь производитель впервые показал Transit с крышей, которая поднимается. После этого в салоне образуется объем 2,5 куб. м, а большое заднее стекло и 2 боковых окна пропускают достаточно света.

Ford разработал фургон в сотрудничестве с компанией Westfalia. Transit Custom предлагают с 2-литровыми дизельными моторами EcoBlue мощностью 130 или 180 л. с.

Новая версия автомобиля Transit Custom Nugget Plus имеет преимущества полноценного дома на колесах: двуспальная кровать, кухня, туалет, умывальник.

Низкая крыша мини-автобуса создает меньше аэродинамического сопротивления, и машина легче держит высокую скорость и сжигает меньше дизельного топлива. Багажник автомобиля теперь можно устанавливать на крышу.

Дом на колесах уже можно заказывать у европейских дилеров марки. Первые машины поступят к собственникам в начале 2021 года.

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Выпуск нового Ford Bronco планируют начать в 2020 году. В США заявки на него принимаются уже сейчас. Когда начнутся его поставки в нашу страну, и какова будет стоимость новинки, пока неизвестно. Ford Bronco станет 6-м поколением автомобиля, выпуск которого прекратили в 1996 году.