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пятница, 11 мая 2018 11:14

Дорогу электромобилям - Nissan уменьшать продажи дизельных авто

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Компания Nissan постепенно уменьшит продажи дизельных авто в Европе.

Японский производитель планирует наращивать выпуск электромобилей на европейском рынке, заявили в пресс-службе Nissan.

"В Европе, где сконцентрированы наши продажи дизельных авто, импульс электрификации позволит Nissan постепенно прекратить выпуск дизелей при обновлении моделей", - заявили в пресс-центре компании.

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В компании добавили, что "последней каплей" в решении отказа от дизелей стало существенное падение продаж "тяжелотопливных" авто на европейском рынке, которое будет еще больше усиливаться, учитывая ужесточение норм выбросов вредных веществ для автопроизводителей во многих странах.

Японский производитель авто Nissan представил на автосалоне в Токио электрокар Leaf Grand Touring. Электрокар белого цвета. Но центральная часть от бампера до багажника окрашена в черный. Фирменную трапецию Nissan покрыли серой блестящей краской.

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