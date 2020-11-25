Cadillac сделал революцию в мире автомобильного дизайна

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С конвейера завода Clark Street Assembly 25 ноября 1949 в Детройте, на западе Америки, сошел миллионный автомобиль компании Cadillac. Его назвали Cadillac Coupe DeVille. Кроме титула, юбилейный автомобиль Cadillac получил обновленный двигатель V8 мощностью 160 л. c.

Впервые компания Cadillac создала автомобиль в конфигурации жесткой крыши. Они убрали оконные дверные арки для лучшей видимости дороги. Такой формат предложил один из разработчиков компании. Он увидел, что его жена ездит на кабриолете с поднятой крышей, но с опущенным стеклом, чтобы не испортить прическу во время поездки. Это вдохновило компанию Cadillac поэкспериментировать с откидной крышей.

Новейшая модель Cadillac Coupe DeVille произвела фурор в автомобильном мире, а в следующем году попала на полосу каталогов как cамый дорогой автомобиль купе 62-серии. Его выпускали до 2005 года. На момент выхода в США его цена составляла $3998, это более 113 тыс. грн.

1954 года машины марки Cadillac изменили дизайн, кузов стал длиннее и ниже, увеличили колесную базу. Разработчики обновили и внешний вид кабриолетов: полностью изменили "передок", боковые части и задние крылья, добавили панорамное ветровое стекло.

1956-го представили новую четырёхдверную версию модели Cadillac Sedan Deville. Кроме дополнительных дверей, кабриолет больше ничем не отличался от обычной комплектации седана. За первый год их продали в 2 раза больше, чем в кузове купе. В течение следующих 15 лет седаны опережали купе по объему производства.

Очередная смена поколений Cadillac состоялась 1957 года.Компании удалось еще больше занизить автомобили, благодаря установленной хребтовой рамы. Управлять автомобилем стало легче, потому что добавили переднюю подвеску. Установили одинаковую колею для передних и задних колес Cadillac. Изменили и внешний вид транспорта. Козырек на задних крыльях превратили в "плавники". Именно этот элемент стал отличительной чертой Cadillac конца 1950-х.

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23 ноября 1954 американская корпорация General Motors выпустила 50-миллионный автомобиль - Chevrolet Bel Air Sport Coupe 2-door. Он был позолоченный как снаружи, так и внутри. 600 автомобильных частей покрыли 24-каратным золотом, а на дверях разместили золотой медальон, который создали по случаю выпуска юбилейного автомобиля.