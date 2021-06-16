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понедельник, 28 июня 2021 10:00

Автовыкуп - простой способ быстро и выгодно продать автомобиль в Киеве

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Автовыкуп - простой способ быстро и выгодно продать автомобиль в Киеве
Сервис выкупа автомобилей "СкупАвто" работает по всей территории Украины

Нужно срочно продать автомобиль в Киеве? Обратите внимание на услугу выкупа авто. Автовыкуп осуществляет выкуп транспортных средств любого вида. Главное отличие от других способов продажи авто - благодаря автовыкупу не нужно искать покупателя. Компания, которая осуществляет выкуп авто (например эта: https://skupavto.com.ua) непосредственно покупает у Вас автомобиль. Быстро и без посредников.

Достаточно позвонить, либо же оставить заявку на сайте. Вам перезвонит менеджер, для уточнения марки, модели, года выпуска авто. А также задаст пару вопросов о комплектации и состоянии машины. Таким образом Вы получите онлайн оценку авто и узнаете её реальную цену. Если цена устраивает - к Вам оперативно приезжает эксперт-оценщик для детального осмотра авто, составления документов и передачи денег. Результат: продажа автомобиля в течении нескольких часов без лишних нервов.

Какие авто скупает автовыкуп?

Принимаются на выкуп любые автомобили: легковые, грузовые, а также спецтехника. Автомобиль может быть в любом кузове и любом комплектации. Однако, в процедуре выкупа авто будет отказано, если окажется, что автомобиль в угоне. Поэтому, предварительно автомобиль проходит проверку по соответствующим базам.

Транспортное средство может быть в любом состоянии: новое, подержанное, после аварии, авто после ДТП, после пожара. Конечно же, от состояния автомобиля напрямую зависит цена, которую предложит автовыкуп. Цена выкупа достигает 90% рыночной стоимости.

Какие документы потребуются?

Для совершения всех процедур Вам нужно будет иметь при себе паспорт гражданина Украины (либо ID-карту), ИНН, а также технический паспорт авто. Процедура проходит при полном соблюдении законодательства Украины.

Где работает автовыкуп?

Сервис выкупа автомобилей работает по всей территории Украины (во всех областных центрах и городах, кроме временно оккупированных территорий). Конечно же, автовыкуп Киев скупает машины в любой точке столицы Украины. Эксперт-оценщик прибудет в любое удобное место и время. Если машина не на ходу, то эвакуатор предоставляется бесплатно.

Преимущества сервиса выкупа автомобилей

• Простота: достаточно позвонить или оставить заявку на сайте
• Выгода: Вы получите максимально возможную цену за своё транспортное средство
• Безопасность: Работаем на рынке купли-продажи автомобилей в Украине уже более 10 лет

Обратитесь прямо сейчас по телефону: +380961611808 и выгодно продайте машину уже сегодня.

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