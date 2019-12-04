Автоэксперт объяснил, почему система автофиксации - устарела

В Киеве закупили 20 систем автофиксации Фото: УНИАН

В Украине начали вводить автоматическую фиксацию нарушений правил дорожного движения. Первые системы установят в Киеве, до конца 2019 года. Видеокамеры будут работать в тестовом режиме. Нарушителям будут только посылать сообщения о несоблюдении правил на почту. Штрафовать водителей планируют с 1 января 2020 года.

"В Украине есть два типа камер, которые находятся на дорогах. Первые - камеры наблюдения. Они могут фиксировать скорость автомобилей. Однако в прошлом в Украине приняли новые европейские стандарты фиксации нарушений. Эти камеры таким требованиям не отвечают, поэтому подходят только для просмотра ситуаций на дорогах, - говорит эксперт по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения, правозащитник Владимир Караваев. - Вторые - уже сертифицированы, но только для измерения скорости. Но существуют и другие виды правонарушений - проезд на красный свет, движение полосой общественного транспорта или выезд на тротуар. Однако пока нет ни одной камеры, которая бы позволила штрафовать за все вышеуказанные нарушения".

Для установки систем автофиксации в наиболее аварийно-опасных местах на украинских дорогах понадобится две тыс. видеокамер, подсчитали в Национальной полиции. Сейчас для Киева закупили 20 таких систем. Стоимость каждой - один млн грн. Из них пять смонтировано и одна сертифицирована. Все остальные находятся в работе.

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"Эти камеры работают качественно. Они показывают все автомобили и фиксируют реальные нарушения. Однако до тех пор, пока они не сертифицированы, водителям не имеют права выписывать штрафы, - добавляет Караваев. - Вряд ли система автофиксации заменит устройства для измерения скорости TruCam. Украина несколько отстала с внедрением системы автофиксации. Она была чрезвычайно эффективной в том числе и в Европейских странах в начале 2000-х годов. Сейчас любой с доступом к интернету может посмотреть, где такие камеры располагают. Поэтому большинство государств начинают вводить мобильные приборы для фиксации. И это не только те, что полицейские держат в руках".

В последнее время набирают популярность так называемые "ракушки". В прицепах, которые развозят дорожные службы и ставят у дорог, находятся приборы для автоматической фиксации, которые сверху закрывают бронированным колпаком. Своим внешним видом они напоминают черепах. Все собранные ими данные сразу же поступают полиции. Их могут ставить любое где. Поэтому водитель никогда не знает заранее, в каком месте ему нужно сбросить скорость, чтобы не получить штраф.

В Украине еще в 2015 году ввели изменения в Кодексе об административных нарушениях, предусматривающие наложение штрафов в автоматическом режиме за нарушение ПДД.