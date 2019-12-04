Автоэксперт объяснил, почему система автофиксации - устарела

 
Ексклюзивы
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 4203
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 18936
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5994
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 378
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3088
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1251
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1179
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1251
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 1062
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1116
Фото
Все фото
3
15
3
7
7
Нацполиция получила новые машины от США
Нацполиция получила новые машины от США
Jaguar представил новый спорткар
Jaguar представил новый спорткар
ЗАЗ тестирует новый автобус
ЗАЗ тестирует новый автобус
Показали легендарную модель Porsche
Показали легендарную модель Porsche
В Десне испытали бронеавтомобили
В Десне испытали бронеавтомобили
Видео
Все видео
Электрокар Tesla попал в Книгу рекордов Гиннеса
Электрокар Tesla попал в Книгу рекордов Гиннеса
Установили новый мировой рекорд скорости на тракторе
Установили новый мировой рекорд скорости на тракторе
Автомобиль с реактивным двигателем разогнали до 1010 км/ч
Автомобиль с реактивным двигателем разогнали до 1010 км/ч
Закрывают новые въезды для грузовиков
Закрывают новые въезды для грузовиков
Объявили официальное название электрического Mustang
Объявили официальное название электрического Mustang
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 4203
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 1737
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2223
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5994
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 963
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 декабря 2019
Просмотров: 837
Моє майбутнє
Покійному Сашкові Шпаку на язик краще було не потрапляти. Якщо дасть кличку — то на все життя. Брюнет Сашко Костенко отримав псевдо в 10 класі, ...
среда, 04 декабря 2019 16:40

Автоэксперт объяснил, почему система автофиксации - устарела

  Комментировать
Автоэксперт объяснил, почему система автофиксации - устарела
В Киеве закупили 20 систем автофиксации Фото: УНИАН

В Украине начали вводить автоматическую фиксацию нарушений правил дорожного движения. Первые системы установят в Киеве, до конца 2019 года. Видеокамеры будут работать в тестовом режиме. Нарушителям будут только посылать сообщения о несоблюдении правил на почту. Штрафовать водителей планируют с 1 января 2020 года.

"В Украине есть два типа камер, которые находятся на дорогах. Первые - камеры наблюдения. Они могут фиксировать скорость автомобилей. Однако в прошлом в Украине приняли новые европейские стандарты фиксации нарушений. Эти камеры таким требованиям не отвечают, поэтому подходят только для просмотра ситуаций на дорогах, - говорит эксперт по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения, правозащитник Владимир Караваев. - Вторые - уже сертифицированы, но только для измерения скорости. Но существуют и другие виды правонарушений - проезд на красный свет, движение полосой общественного транспорта или выезд на тротуар. Однако пока нет ни одной камеры, которая бы позволила штрафовать за все вышеуказанные нарушения".

Для установки систем автофиксации в наиболее аварийно-опасных местах на украинских дорогах понадобится две тыс. видеокамер, подсчитали в Национальной полиции. Сейчас для Киева закупили 20 таких систем. Стоимость каждой - один млн грн. Из них пять смонтировано и одна сертифицирована. Все остальные находятся в работе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько новых автомобилей купили украинцы в ноябре

"Эти камеры работают качественно. Они показывают все автомобили и фиксируют реальные нарушения. Однако до тех пор, пока они не сертифицированы, водителям не имеют права выписывать штрафы, - добавляет Караваев. - Вряд ли система автофиксации заменит устройства для измерения скорости TruCam. Украина несколько отстала с внедрением системы автофиксации. Она была чрезвычайно эффективной в том числе и в Европейских странах в начале 2000-х годов. Сейчас любой с доступом к интернету может посмотреть, где такие камеры располагают. Поэтому большинство государств начинают вводить мобильные приборы для фиксации. И это не только те, что полицейские держат в руках".

В последнее время набирают популярность так называемые "ракушки". В прицепах, которые развозят дорожные службы и ставят у дорог, находятся приборы для автоматической фиксации, которые сверху закрывают бронированным колпаком. Своим внешним видом они напоминают черепах. Все собранные ими данные сразу же поступают полиции. Их могут ставить любое где. Поэтому водитель никогда не знает заранее, в каком месте ему нужно сбросить скорость, чтобы не получить штраф.

В Украине еще в 2015 году ввели изменения в Кодексе об административных нарушениях, предусматривающие наложение штрафов в автоматическом режиме за нарушение ПДД.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Автоэксперт объяснил, почему система автофиксации - устарела». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
декабря

На Закарпатье создали военизированную организацию

Свидетелей "зачистили" на месте: новые факты о трагедии в Княжичах

Легендарного капитана сборной Бразилии погубил алкоголь

Часть украинских земель присоединили к Белоруссии

Начали менять церковную жизнь

Самое читаемое
Жители Донбасса готовятся &quot;порвать экономику Украины&quot;
Жители Донбасса готовятся "порвать экономику Украины" 6 Просмотров: 51715
&quot;Нормандская встреча&quot;. Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука сделали совместное заявление
"Нормандская встреча". Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука сделали совместное заявление 2 Просмотров: 27220
Хайди Клум сфотографировалась голой на отдыхе
Хайди Клум сфотографировалась голой на отдыхе
4
 Просмотров: 14427
Украинец рассказал о реальных заработках в Польше
Украинец рассказал о реальных заработках в Польше
 1 Просмотров: 10809
Убийство 3-летнего мальчика: что известно о матери ребенка
Убийство 3-летнего мальчика: что известно о матери ребенка Просмотров: 9333
Авто
Сколько новых автомобилей купили украинцы в ноябре
Сколько новых автомобилей купили украинцы в ноябре Просмотров: 225
Volkswagen получил "заряженную" версию Polo
Volkswagen получил "заряженную" версию Polo Просмотров: 207
Нацполиция получила новые машины от США
Нацполиция получила новые машины от США
3
 Просмотров: 1296
Jaguar представил новый спорткар
Jaguar представил новый спорткар
15
 Просмотров: 333
Bugatti представила новую лимитированную версию Chiron
Bugatti представила новую лимитированную версию Chiron Просмотров: 342
Больше всего комментируют
6
Жители Донбасса готовятся "порвать экономику Украины"
4
"Больно и противно" - украинский музыкант жаловался Дудю на ущемления Донбасса
3
Кабмин назначил нового главу Института нацпамяти – Вятрович предупредил об опасности
2
Вятрович принес присягу народного депутата
2
"Хотим убедить людоеда, что есть людей - это некультурно" - эксперт о встрече Зеленского и Путина
Голосов: 13676
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua