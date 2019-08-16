Активисты ликвидировали КПП, которое брало деньги за доступ к воде

Активисты уничтожили незаконный КПП на Харьковщине. Фото: из открытых источников

Под Харьковом, активисты снесли шлагбаумы на платном въезде к Безлюдовскому водохранилищу. Пункт пропуска, похоже, собирал деньги незаконно.

На кадрах с места "деоккупации" видно, как активисты приехали в пункт пропуска к карьеру Безлюдовцы-2 и начали крушить шлагбаумы, которые перекрывали проезд к стоянке и водохранилища. Также молодые люди сорвали надписи о платном проезде на пункте пропуска.

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В ролике с места событий сообщили, что по постановлению Безлюдовской сельского совета, проезд к Безлюдовскому водохранилищу является бесплатным. Активисты заявили, что установление шлагбаумов у этого карьера - это ограничение права на свободное перемещение человека, это нарушает водный кодекс и это "полностью незаконно".

"Эти люди не платят деньги в местный бюджет - они платят каким-то бандитам, они платят деньги каким-то ментам. Теперь проезд свободен", - сказал один из активистов.

Деактивированый пропускной пункт находится на улице Нагорная в поселке Безлюдовка, что на Харьковщине.

Подъехал видос с Безлюдовки, где снесли шлагбаум на платном пляже ⛔️ pic.twitter.com/GC4joKwOeQ — Хуёвая Салтовка | Харьков (@h_saltovka) 14 августа 2019 г.

Об этом сообщили на tsn.ua.