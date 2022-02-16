День храму

 
Ексклюзивы
1/5
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антин Мухарский
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антин Мухарский
1 Просмотров: 1062
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Просмотров: 630
"Кремль может прибегнуть к провокациям" – почему в РФ заговорили о признании ОРДЛО
"Кремль может прибегнуть к провокациям" – почему в РФ заговорили о признании ОРДЛО
Просмотров: 297
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают девятиэтажку с жителями - как там живут люди
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают девятиэтажку с жителями - как там живут люди
Просмотров: 2439
"Путин устроил проблему, чтобы торговаться" – Гармаш о попытке РФ признать ОРДЛО
"Путин устроил проблему, чтобы торговаться" – Гармаш о попытке РФ признать ОРДЛО
Просмотров: 360
"Путин подорвался на собственной гранате" - почему Кремль не начал наступление 16 февраля
"Путин подорвался на собственной гранате" - почему Кремль не начал наступление 16 февраля
Просмотров: 3420
Украинцы выдерживают беспрецедентное давление. Но все имеет предел – Друзенко
Украинцы выдерживают беспрецедентное давление. Но все имеет предел – Друзенко
Просмотров: 1242
Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина" – политолог
Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина" – политолог
Просмотров: 504
Могут атаковать наши атомные электростанции или коммуникации президента и армии – эксперт о планах Кремля
Могут атаковать наши атомные электростанции или коммуникации президента и армии – эксперт о планах Кремля
Просмотров: 1719
Страна в смартфоне, смартфон у Путина – что в Раде думают о голосовании онлайн
Страна в смартфоне, смартфон у Путина – что в Раде думают о голосовании онлайн
1 Просмотров: 891
Интервью
1/5
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 1062
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2169
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 5130
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
5 Просмотров: 4428
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1854
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
17 февраля 2022
Просмотров: 9
День храму
Пишу це вранці у вівторок, на Стрічення, коли в нас у Сулимівці храмовий празник чи простіше — храм. Храм — це коли приходять гості. ...
четверг, 17 февраля 2022 17:00
Віталій Жежера
Віталій Жежера
Віталій Жежера

День храму

  Комментировать

Пишу це вранці у вівторок, на Стрічення, коли в нас у Сулимівці храмовий празник чи простіше — храм. Храм — це коли приходять гості. Особливість же сулимівського Храму в тому, що він, як правило, найменше підходящий для походу в гості, бо це день, коли зима зустрічається з весною, а через те буває хвища і завірюха й чорти навкулачки б'ються. З ночі ждав, що так і буде, сніг піде абощо. А нічого не сталось — тихо, сонячно й травою пахне.

Така погода забирає у нашого Храму дещо важливе — його кураж, героїзм або й гру зі смертю. Розказували, як той чи той храмувальник заблудився в заметілі й замерз у степу по дорозі на Бурти. Правда, серед тих людей ніколи не було знайомих — просто казали "один чоловік" та й годі.

Зате все це надавало застіллю домашнього затишку й віри в те, що з нами все буде добре.

Люблю згадувати, як колись на Храм приїхав дядько Василь. Я вчився у восьмому класі. Тоді ми були ще всі живі. Отож дядько Василь довго не всидів у материній хаті й подався в гості до старшого брата, дядька Сашка. Засидівся там допізна, й мене послали, щоб я його звідти забрав додому. Там і недалеко, а йшли ми довго, бо одне що дядько був таки п'яненький, а друге — не хотів застібати поли свого пальта, воно було як парус, і нас зносило назад мокрим вітром, що віяв навпроти, з боку Буртів.

Дорогою дядько розказував історію, яку я любив і чув уже не раз. Про те, як він колись уночі йшов зі станції на Сулимівку через поля — щоб устигнути на похорон свого батька, а мого діда. Дядько тоді був офіцером у довгій шинелі, і йти було важко, бо ззаду на шинель час од часу хтось наступав, і то був явно чорт, казав дядько.

Ми таки добрались до хати, і не часто в житті мені доводилося переживати таке щасливе відчуття порятунку, овіяного теплом дому й солодким ароматом самогону.

Автор: Віталій ЖЕЖЕРА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «День храму». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
февраля

Война на Востоке: семь лет назад произошло главное сражение

Пэрис Хилтон исполняется 41: самые пикантные снимки звездной блондинки

Самое читаемое
Верховная Радаизменила пенсионное законодательство
Верховная Радаизменила пенсионное законодательство Просмотров: 28449
Украинские военные ударили по &quot;оккупантам&quot; из ПТРК - зрелищные фото
Украинские военные ударили по "оккупантам" из ПТРК - зрелищные фото
11
 Просмотров: 11197
Приватбанк и Ощадбанк атаковали хакеры
Приватбанк и Ощадбанк атаковали хакеры Просмотров: 8326
США сделали новое заявление относительно сроков вторжения РФ в Украину
США сделали новое заявление относительно сроков вторжения РФ в Украину Просмотров: 7155
Россияне построили понтонный мост под украинской границей - СМИ
Россияне построили понтонный мост под украинской границей - СМИ
3
 Просмотров: 6858
Віталій Жежера
Список недочитаного Просмотров: 333
Господи! Просмотров: 639
Комірчинка Просмотров: 351
Заметіль Просмотров: 261
Торба чудес Просмотров: 639
Больше всего комментируют
9
Большинство украинцев не верят в Минские соглашения
4
Путин "прямо сейчас" хочет НАТО без Украины и выполнения Минских соглашений
3
Путин прокомментировал обращение Госдумы России о признании ДНР и ЛНР
2
В Раду могут пройти семь партий, лидирует "Евросолидарность" — опрос КМИС
2
Рейтинг Зеленского уменьшается - опрос
Голосов: 58
Голосование Кто из украинских звезд чаще всего обнажается на пикантных фото в соцсетях?
  • Настя Каменских
  • София Стужук
  • Леся Никитюк
  • Анна Тринчер
  • Даша Астафьева
  • Злата Огневич
  • Ваш вариант (напишите в комментариях)
Просмотреть