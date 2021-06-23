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среда, 23 июня 2021 10:39

Жизнь человека до нашей эры: мумии из Древнего Египта сделали МРТ

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Жизнь человека до нашей эры: мумии из Древнего Египта сделали МРТ
Мумии, которая жила 9 в до н.э. провели МРТ. Фото: tsn.ua

Мумии из Древнего Египта сделали МРТ чтобы выяснить, как выглядел и чем занимался древний человек.

Мумия которая хранится в археологическом музее в Бергамо, якобы принадлежит человеку по имени Анхехонсу, которая жила в 9 ст. до н. э. Об этом свидетельствует надпись на саркофаге, сообщили в эфире ТСН.Ранок.

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Благодаря обследованием ученые собираются восстановить внешность мумии и проанализировать особенности скелета, в частности, чтобы подтвердить пол. Ведь это может быть и женщина. Например, в апреле польские врачи просканировали мужскую мумию из Варшавского музея и обнаружили, что на самом деле это была беременна молодая женщина.

Рентгенологическое исследование древней мумии Хор-Джехути из Национального музея в Варшаве показало, что забальзамированное тело принадлежало беременной женщине. Раньше думали, что это мужчина. Женщина принадлежала к элите и умерла в возрасте 20-30 лет на 26-30 неделе беременности. Ее тщательно мумифицировали.

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