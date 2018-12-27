 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт рассказал о последствиях военного положения
Эксперт рассказал о последствиях военного положения
Просмотров: 486
Шесть лет в СИЗО: подозреваемого в убийстве освободили из-под стражи
Шесть лет в СИЗО: подозреваемого в убийстве освободили из-под стражи
Просмотров: 1287
Скандал в Укрзализнице: почему случилась трагедия в поезде Киев-Рахов
Скандал в Укрзализнице: почему случилась трагедия в поезде Киев-Рахов
Просмотров: 1116
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
1 Просмотров: 945
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
Просмотров: 7218
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1611
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
1 Просмотров: 2196
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1350
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Просмотров: 1197
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 801
Фото
Все фото
3
6
10
20
6
Животное на заказ: каким будет первый клонированный котенок
Животное на заказ: каким будет первый клонированный котенок
&quot;Ноги Путина на фоне мировых проблем&quot; - как в сети троллят президента России
"Ноги Путина на фоне мировых проблем" - как в сети троллят президента России
Поздравление Поклонской на коне высмеяли фотожабами
Поздравление Поклонской на коне высмеяли фотожабами
Наемные убийцы и индийские борцы: назвали победителей международного конкурса уличной фотографии
Наемные убийцы и индийские борцы: назвали победителей международного конкурса уличной фотографии
В Болгарии подаренную россиянами елку украсили сине-желтыми корабликами
В Болгарии подаренную россиянами елку украсили сине-желтыми корабликами
Видео
Все видео
Этна забрасывает пеплом Сицилию
Этна забрасывает пеплом Сицилию
Может не только плавать или ползать - создали нового робота-амфибию
Может не только плавать или ползать - создали нового робота-амфибию
В Италии пробудился крупнейший действующий вулкан Этна
В Италии пробудился крупнейший действующий вулкан Этна
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
Показали испытания самой мощной бомбы
Показали испытания самой мощной бомбы
Интервью
1/5
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1611
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1350
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1584
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2466
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1683
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
22 декабря 2018
Просмотров: 2448
Проголосуй, щоб не було соромно
– Это ужас! Страшный сон моих праотцов – Грузией управляет женщина, – таксист-грузин не стримує емоцій. – А если война? ...
четверг, 27 декабря 2018 08:42

Животное на заказ: каким будет первый клонированный котенок
3

  Комментировать

Вероятно, первый клон кота родится в начале 2019-го
Фото: sinogeneclon.com
Вероятно, первый клон кота родится в начале 2019-го
Вероятно, первый клон кота родится в начале 2019-го

Сейчас на территории КНР насчитывается до 92 млн домашних кошек и собак. В первом квартале 2019-го к ним добавится первый "искусственный" котенок.
Если все пройдет успешно, то первый клон кошки в Китае появится на свет в марте 2019 года. Об этом пишет местная газета Global Times.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лохматый клон - фотограф показал невероятное сходство между хозяевами и их собаками

Замгендиректора биотехнологической компании Sinogene Чжао Цзяньпин рассказал, что этот клон "будет с низкой научной ценностью", но добавил, что клонирование домашних животных может иметь большой коммерческий потенциал.

В компании можно клонировать пса за 380 тысяч юаней (около $55 тысяч).

У Sinogene уже около 20 заказов. На то, чтобы принести заказчику щенка или котенка, будет уходить 6—10 месяцев. Компания утверждает, что клон полностью "имитирует" внешний вид оригинала, но не его память или эмоции.

Первым коммерчески клонированным домашним животным в мире стал кот Литтл Никки: он "родился" 17 октября 2004 года из клеток, взятых у умершего годом ранее 19-летнего мейнкуна Никки. Занималась клонированием компания Genetic Savings & Clone, заказчик — женщина Джули из штата Техас: она заплатила за клон $50 тысяч.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Животное на заказ: каким будет первый клонированный котенок». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
декабря

В столице Турции после стихийного бедствия уцелела только тюрьма

Самое читаемое
Поздравление Поклонской на коне высмеяли фотожабами
Поздравление Поклонской на коне высмеяли фотожабами
10
 2 Просмотров: 28822
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
 4 Просмотров: 16902
Эмили Ратаковски показала грудь в откровенном бикини
Эмили Ратаковски показала грудь в откровенном бикини
10
 Просмотров: 16866
Соблазнительные пожарные обнажили торсы для благотворительности
Соблазнительные пожарные обнажили торсы для благотворительности
46
 Просмотров: 12321
90-летняя женщина пожертвовала бойцам на Донбассе огромную сумму денег
90-летняя женщина пожертвовала бойцам на Донбассе огромную сумму денег 3 Просмотров: 10738
Мир
Илон Маск показал прототип марсианского космического корабля
Илон Маск показал прототип марсианского космического корабля Просмотров: 756
Япония впервые за 30 лет восстанавливает промысел китов
Япония впервые за 30 лет восстанавливает промысел китов Просмотров: 234
Трамп тайно прилетел в Ирак
Трамп тайно прилетел в Ирак Просмотров: 189
В России хотят упростить правила пребывания украинцев
В России хотят упростить правила пребывания украинцев Просмотров: 495
Нашли форт древнего завоевателя
Нашли форт древнего завоевателя Просмотров: 414
Больше всего комментируют
51
Тимошенко впервые показала внучку
38
У Порошенко нет шансов быть переизбранным – социологи
13
Сколько украинцев не считают Россию агрессором
6
Устроят факельное шествие в честь Степана Бандеры
5
Вселенский патриарх ответил на обвинения в получении взятки
Голосов: 1387
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua