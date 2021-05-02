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понедельник, 03 мая 2021 01:28

Жители Колумбии добились отмены повышения налогов

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Жители Колумбии добились отмены повышения налогов
Протесты против реформы привели к множеству смертей по всей стране с тех пор, как они начались в среду. Фото: Reuters

Президент Колумбии Иван Дуке заявил в воскресенье, 2 мая, что отменит предложенную налоговую реформу после жестоких протестов и широкой оппозиции законодателей. При этом он настаивает, что реформа все еще необходима для обеспечения финансовой стабильности.

В пятницу Дуке заявил, что законопроект будет пересмотрен, чтобы удалить некоторые из наиболее спорных моментов, в том числе выравнивание налога с продаж на коммунальные услуги и некоторые продукты питания. Об этом сообщает Reuters.

"Я прошу Конгресс отозвать закон, предложенный министерством финансов, и срочно наработать новый закон, который является результатом консенсуса, во избежание финансовой неопределенности", - сказал Дуке в видеообращении.

Протесты против реформы привели к множеству смертей по всей стране с тех пор, как они начались в среду. Пока нет точного национального подсчета смертей, связанных с протестами, на фоне грабежей, разрушения общественного транспорта и блокады дорог в нескольких городах. Правозащитные группы заявили о злоупотреблениях со стороны полиции, особенно в Кали, и заявили, что погибло более 20 человек.

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Дата
03
мая

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