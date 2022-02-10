Жириновский попал в больницу с коронавирусом. Ранее он восемь раз прививался российскими вакцинами

У Жириновского сильное поражение легких. Фото: ТАСС

Глава партии ЛДПР и депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский попал в больницу с коронавирусом.

У него поражение лёгких до 75%, сообщают российские СМИ.

Депутат Госдумы попал в больницу еще две недели назад, но скрывал это.

Источники пишут, что у него правое легкое поражено на 30%, левое на 50%. Организм не держит сахар, Жириновскому вкалывают инсулин.

Жириновский ревакцинировался русской вакциной "ЭпиВакКорона". Журналистское расследование "Медузы" показало, что этот препарат не работает.

"Я прочитал, он восемь раз привился. Трижды привился в 2020-м году вакциной "Спутник". Сейчас мы знаем, что такой вакциной нужно прививаться каждые полгода. Чем привился дальше Владимир Вольфович? "ЭпиВакКороной", а потом "Ковиваком". Он, следящий за информацией, мог бы иметь определенное мнение о качестве вакцин", - прокомментировал в эфире "Эха Москвы" вирусолог Анатолий Альтштейн.

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В пресс-службе ЛДПР говорят, что их лидер чувствует себя хорошо и уже работает с документами.

Депутат Государственной думы России и глава партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал бомбить Украину в ночь на 1 января 2022 года. Пропагандист утверждает, что будь президентом страны, то, без сомнений, отдал бы такой приказ.